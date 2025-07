Joven pareja de no videntes fue estafada por un constructor

Una joven pareja de no videntes integrada por Joaquín Quevedo y Rocío Micaela Domínguez denunciaron haber sido estafados por un constructor, a quien identificaron como Hugo Aníbal Durán, con quien firmaron un contrato por 29 millones de pesos para la construcción -llave en mano- de una casa prefabricada en un terreno de propiedad de la pareja, ubicado en el barrio Eduardo Falú.

Joaquín relató a El Tribuno que en febrero pasado celebraron un contrato por la construcción de una vivienda prefabricada y el constructor les aseguró que en ocho semanas la obra iba a estar terminada.

"Como adelanto le entregamos -en efectivo- 16 millones de pesos; él debía comenzar la obra y a mediados de la misma nosotros le debíamos abonar una parte más y dejar un resto para el final. Sin embargo, comenzaron las mentiras, los engaños y, además, el pedido de más dinero para proseguir, de esa manera le entregamos en distintos pagos ocho millones de pesos más", dijo el hombre.

Y siguió con su relato: "Nosotros somos no videntes así que la obra estaba siendo controlada por nuestros vecinos y éstos nos informaron que todo quedó inconcluso. Para nuestro reclamo las respuestas fueron: dilaciones y mentiras. Por último nos cargó la culpa del estado de la construcción". Contaron que les dijo que si le hubieran dado los cinco millones que faltaban pagar la cosa sería distinta.

Muy amargada, la esposa de Quevedo señaló: "El dinero que le dimos lo traje de Córdoba, donde vendí un departamento para venir a vivir a Salta con mi pareja y nuestro hijo. Así es que no tenemos opciones, mientras esperamos la entrega de nuestra casa alquilamos una, pero debemos desocuparla a fin de mes, porque el valor del alquiler ahora se duplicó".

La mujer contó el derrotero que siguieron para denunciar: "Deambulamos por todas partes, incluso en Defensa del Consumidor. Esa gente fue a la oficina de Durán a notificarlo, pero se dio con que el sujeto utiliza una dirección falsa en sus publicidades por la web".

También señalaron que fueron a la Fiscalía Penal 3 de Limache y lo denunciaron penalmente. "Este hombre nos contestó de mala manera a través de las redes e incluso nos culpa de nuestra tragedia", dijo la mujer.

Luego amplió: "Nosotros hoy estamos mucho más que vulnerables. La palabra es 'desesperados' y sin saber a quién recurrir tomamos la decisión extrema de hacer público nuestra desgracia y, a la vez, pedir, clamar y exigir a la justicia que nos escuche de manera sumaria".

Aseguran que el estado de la construcción es inhabitable, ya que no tiene baño, le faltan los zócalos, puertas y ventanas. "Cuando vamos al lugar nos encontramos con los albañiles, quienes tampoco cobraron lo que ya se construyó", alertaron.

"Los trabajadores nos dijeron que el material que se usó para construir lo que está hecho es de cuarta y que incluso el portón de entrada es usado", dijo llorosa la mujer.

Luego el hombre agregó: "Nuestra condición no nos permite apreciar lo que nos dice la gente, pero nos duele y mucho la situación y el nivel de los abusos a los que nos sometieron, a sabiendas de nuestra discapacidad. Un poco de justicia solo pedimos", finalizó.

Vecinos le tienden la mano

Joaquín dice con esperanza que no todo es lacrimógeno. "Aunque parezca increíble, los vecinos sin más palabras se acercaron y nos dieron aliento y esperanzas, pero no solo palabras, nos llevaron una puerta; otros cemento y muchos ofrecieron su saber y oficio. En el frío que la intemperie de la burocracia provoca hay personas que nos abrigan con gestos que no podemos agradecer como quisiéramos. Esperamos ese gesto que ponga equilibrio en este atropello desigual", finalizó el joven.