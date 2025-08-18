¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

18 de Agosto,  Salta, Centro, Argentina
Guardia
veto a la Ley de Discapacidad
Hungría
Leonel Francia
Concejo Deliberante de Metán
Corrupción en el penal de Villa Las Rosas
Armas en Tartagal
Jannik Sinner
Enzo Fernández
Central Norte
Deportes

Jannik Sinner se retiró y Carlos Alcaraz se consagró campeón del Masters 1000 de Cincinatti

El tenista italiano abandonó cuando iba 5 a 0 abajo en el primer set.
Lunes, 18 de agosto de 2025 17:10
El italiano Jannik Sinner Carlos Alcaraz se enfrentaron por la final del Masters 1000 de Cincinatti, cuando el número uno del mundo debió retirarse y el español se consagró campeón al ganar el único set disputado por 5 a 0.

"Me siento mal, no puedo moverme", comunicó el tenista italiano a sus médicos cuando tomó la decisión final de retirarse del torneo. Además, añadió: "No tengo energía".

Sinner estuvo con fiebre en la antesala al encuentro, lo cual lo llevó a no poder disputar de forma correcta en los 20 minutos que se jugó del duelo ante el español: “Ayer no me sentía muy bien. Pensé que mejoraría durante la noche. Empeoró. Intenté salir y jugar al menos un partido corto, pero no pude más”.

De esta forma, Alcaraz se consagró campeón en Cincinatti por primera vez en su carrera. Aun así, el español declaró que esta no es la forma en la que le gusta ganar y en la cámara escribió: “Lo siento, Jannik”.

"Como dijiste, Jannik, así no es como quiero ganar partidos ni ganar un trofeo. Solo quiero disculparme. Sé y entiendo cómo te puedes sentir ahora mismo. Como te he dicho muchas veces, eres un verdadero campeón. Estoy seguro de que de esta situación volverás mejor, incluso más fuerte", declaró Alcaraz.

