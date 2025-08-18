El Cerrillos Tiro Club cosechó un gran número de medallas en Buenos Aires

El Cerrillos Tiro Club vivió un fin de semana soñado en Buenos Aires, donde se disputó el “XLVII Campeonato Nacional Juvenil de Tiro Deportivo 2025”. Con un grupo de tiradores jóvenes que demostraron talento y nervios de acero, la delegación cerrillana cosechó medallas en casi todas las categorías.

En el primer día de competencia, la alegría llegó temprano con la plata de Leandro Kerner y el bronce de Maximiliano Viltes en Pistola Olímpica Menores. Pero la frutilla del postre la dio el equipo integrado por Viltes y Leonardo Flores, que se coronó con el oro por equipos.

Las chicas tampoco se quedaron atrás: Melisa Parra se colgó la plata en Carabina 22 Miras Abiertas, mientras que Ambar Veiga quedó cuarta, y juntas lograron otra plata por equipos. En Rifle Aire Olímpica, Virginia Parra se metió en la Final Olímpica y terminó cuarta, con muy buenas actuaciones de Melisa Parra (9°) y Delfina Ruiz (11°). En la modalidad por equipos, Melisa y Virginia se subieron al podio con otra plata.

El segundo día fue pura fiesta para el Cerrillos Tiro Club. Virginia Parra se llevó dos oros, uno en Carabina Tendido Olímpica y otro en Carabina 3 Posiciones, escoltada en ambas pruebas por su compañera Delfina Ruiz, que se quedó con las platas. La cosecha dorada siguió con Melisa Parra, quien se consagró en Rifle Quiebre 10m, y junto a Ambar Veiga repitió en la modalidad por equipos. Además, en esta disciplina compitieron también Leonardo Flores (7°), Leandro Kerner (11°) y Valentino Viltes (15°), demostrando la amplitud y el nivel del equipo.

Detrás de este gran desempeño está el trabajo del entrenador general Eduardo Gabriel Cruz, acompañado por Gimena Cruz y Eduardo Cruz (h) como entrenadores, más el delegado Sergio Gustavo Parra y el coordinador y presidente del club, Heber Leandro Flores.

Con una delegación que mezcla juventud, experiencia, talento y compromiso, el Cerrillos Tiro Club dejó claro que en el norte argentino se respira deporte y pasión. En Buenos Aires, los chicos demostraron que están listos para competir de igual a igual con los mejores del país.