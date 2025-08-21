El embajador de Chile en Argentina criticó el operativo de seguridad en Independiente

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, criticó este jueves el operativo de seguridad en torno del encuentro de Copa Sudamericana Independiente-Universidad de Chile, que fue cancelado en la noche del miércoles por gravísimos incidentes en Avellaneda.

“No fui al estadio pero había gente de la Embajada y no se vieron las garantías de seguridad que, por ejemplo, se observaron en un partido reciente disputado en La Plata”, comentó el diplomático.

Viera Gallo también remarcó que “es una vergüenza que vengan hinchas con espíritu violento”, durante el transcurso de una entrevista con KZO.

Más tarde, y en declaraciones a la Televisión Nacional de Chile, aclaró: "Yo no soy quien para opinar de los temas de seguridad en otro país. Solo digo que en el partido con Estudiantes (8 de abril, victoria de la U 2-1, por la segunda fecha del grupo de la Copa Libertadores) todo resultó bien. A aquel partido asistí".

El “periodo preelectoral en la Argentina” y la movilización del ministro del Interior

También deslizó que "hay que tener en cuenta que también hay un periodo preelectoral en la Argentina".

Enseguida comentó la última noticia relacionada con una decisión del presidente de Chile, Gabriel Boric, quien instruyó al ministro del interior, Álvaro Elizalde, para que viaje a la Argentina y se ponga a trabajar en el tema con el embajador Viera Gallo.

"Estuve en contacto con el ministro Elizalde ayer. si viniera sería para coordinar la asistencia a nuestros ciudadanos, no significa otra cosa. Y es una decisión presidencial", puntualizó.

Luego ofreció un detalle de hospitalizados y detenidos, del contingente que llegó al país en 22 ómnibus: "Son 15 personas que fueron internadas, dos operadas en neurocirugía y el resto con lesiones leves y 97 detenidos, cinco menores ya salieron".

“Esperemos que la Fiscalía actúe rápidamente respecto de los detenidos que deben ser liberados”, señaló Viera Gallo, quien comentó que durante la madrugada visitó comisarías y hospitales para interesarse por sus compatriotas.

De sus gestiones, expresó: “Estuve en la comisaría séptima de Sarandí, hay detenidos, y una vez que se expida la Fiscalía serían liberados mañana a más tardar”.

“Recorrí los hospitales y hay por lo menos dos heridos graves. Hasta ahora felizmente no hubo muertos como se decía por redes sociales”, añadió luego Viera Gallo, con los pocos datos que pudo reunir a esta hora del jueves.

En cuanto a los incidentes en el estadio y el desenlace, Viera Gallo comentó que supo de “un bus con hinchas que se iba y lo hicieron regresar, producto de la confusión que se creó”.

Independiente y Universidad de Chile igualaban anoche 1-1 en Avellaneda un partido correspondiente a la revancha por los octavos de final de la Copa Sudamericana que dejaba el parcial 2-1 en favor del conjunto que actuó como visitante, pero el juego terminó cancelado por falta de garantías.