VIDEO. Racing perdió por goleada frente a Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Racing sufrió una dura goleada por 4-1 como visitante ante Argentinos Juniors, en un partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Diego Armando Maradona.

Tomás Conechny había logrado adelantar a La Academia, a los 25 minutos del primer tiempo, pero rápidamente Alan Lescano marcó el tanto del empate, a los 28’ del mismo periodo.

En tanto, Hernán López Muñoz y Matías Giménez sentenciaron el triunfo para el cuadro de la Paternal, a los 6’ y 15 minutos del complemento, respectivamente.