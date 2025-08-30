Colapinto largará decimosexto en el Gran Premio de Países Bajos

El australiano Oscar Piastri logró la pole para el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 que se correrá este domingo, tras una clasificación en la que bajó el récord del circuito durante la Q3 y se ubicó por delante de su compañero Lando Norris. Por su parte, Franco Colapinto quedó 16°, tras no lograr superar la Q1, y en esa posición estará partiendo en la decimoquinta fecha del campeonato mundial.

El argentino mejoró respecto de una última tanda de entrenamientos floja para el equipo, pero se lamentó por lo poco que le faltó para progresar: “El auto andaba mejor, pero me taparon Sainz y Bearman en el sector 3; ellos saben lo que hacen cuando tenés un auto delante, perdés mucha carga. Es una pena porque tendríamos que haber pasado [a la Q2]”.

En la segunda fila hay una sorpresa: junto al local Max Verstappen (Red Bull), que marcó el tercer mejor registro, estará el francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que en el final de la qualy relegó al quinto puesto al británico George Russell (Mercedes).

¡¡ISACK HADJAR LARGARÁ CUARTO EN PAÍSES BAJOS!! ¡¡GRAN SORPRESA GRAN!!



Las primeras 10 posiciones las completaron las Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, el australiano Liam Lawson (Racing Bulls) y los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin).

Si bien Pierre Gasly había tenido una muy buena Q1, incluso por delante de las Ferrari, el francés compañero de equipo de Colapinto no logró sostener ese ritmo en la continuidad de la qualy y quedó 14°. Así, saldrá sólo dos puestos por delante de Franco, en una clasificación definida por milésimas.

