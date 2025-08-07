La legión crece en el ranking: el tenis salteño gana terreno y el destacado logro de Florencia Mardones

La legión salteña de tenis de menores crece, no solo en estatura, sino en calidad de juego que impacta positivamente en el ranking de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). Hay un destacado grupo de tenistas que están rankeados entre los mejores cincuenta jugadores del país, y entre ellos resalta el caso de Florencia Mardones que integra el top ten en dos categorías.

Florencia logró destacadas actuaciones en Sub-12, donde llegó a ser la número uno del país, también en Sub-14, pero desde hace un par de meses comenzó a jugar en Sub-16. Con muy pocos torneos en esta última categoría, la tenista salteña ya se ubica en el octavo lugar dando un salto de más de veinte puestos en poco más de sesenta días.

De acuerdo a los registros del Sistema Tenis Integrado de la AAT, Mardones apareció por primera vez en el ranking Sub-16 el pasado 3 de junio ocupando el lugar 32 con 925 puntos; el 17 del mismo mes avanzó al puesto 25 con 1.825 puntos, mientras que en la actualización del 7 de julio llegó al puesto 12 con 2.870 puntos. El pasado lunes hubo una nueva actualización, donde ya la salteña figuraba octava con 3.820 unidades.

El primer torneo Sub-16 de Mardones fue un certamen COSAT en Buenos Aires donde sorprendió llegando hasta la final y cayendo contra la número 2. Además, jugó dos regionales (siendo campeona de ambos en singles y dobles) y un Nacional, en Rosario, llegando hasta la semifinal en singles y la final en dobles.

En tanto, su posición es mejor en la categoría Sub-14, manteniéndose tercera sin jugar un solo partido en esa divisional desde mediados de mayo aproximadamente. Florencia ganó dos nacionales entre las menores de 14 años en esta temporada, y a eso hay que sumarle numerosos éxitos en otros certámenes en nuestro país y el exterior.

Más salteños rankeados

Otra de las salteñas que es top ten nacional es Inés Mardones, hermana de Florencia, al ubicarse en el noveno lugar de la divisional Sub-12; jugó siete torneos y acumula 4.575 puntos en el ranking de la AAT. Otra de las salteñas que se destaca en este escalafón es Jade Rojas en el puesto 51 con cuatro torneos y 1.160 puntos.

En Sub-14, Serena Minetti tiene ocho torneos registrados, suma 3.567 puntos y se ubica en el puesto 14; también se destaca Sofía Zunino, de Metán, en el lugar 30 del ranking con 2.164 puntos, mientras que Pilar Rojas es 50 del país con 1.160. En Sub-16, Mercedes Zunino también suma buenos resultados que la ubican 15ª de la AAT con 3.036 puntos.

Entre los varones, Juan Martínez Espeche esta muy cerca de meterse en el top ten, se ubica 13º con 3.471 puntos en Sub-12. Alejandro Exeni es 46º (1.350) y Gerónimo Capuzzelo es 59º (1.015). En Sub-14, Agustín Chalabe sigue su escalada hacia los mejores puestos; por ahora ocupar el lugar 18 (3.046).

En la misma categoría, Francisco Exeni es 24º (2.322). En Sub-16, Santiago Martínez ocupa el puesto 30 con 2.134 puntos y Lucas Deane es 52º (1.210).

Para todos ellos el próximo desafío será el cuarto Nacional de menores en Córdoba; se jugará del 17 al 20 del corriente mes en las sedes del Córdoba Lawn Tennis (Sub-12 y Sub-16) y Córdoba Athletic Club (Sub-14 y Sub-18).