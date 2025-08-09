El santo va decidido a romper esta tarde el maleficio de visitante

Juventud Antoniana, con complejo objetivo de romper la sequía y ganar fuera de casa, enfrenta a Gimnasia de Chivilcoy, a las 15.30, por la cuarta fecha de la zona B de la fase campeonato del Federal A.

El santo necesita despertar y comenzar a sumar de a tres de visitante si desea tener aspiraciones de luchar por primer ascenso, ya que es la gran deuda pendiente en el torneo.

Pero lo cierto es que el fin de semana pasado demostró un alto nivel de juego y contundencia cuando en el estadio Martearena bailó y le ganó nada menos que a Sarmiento, puntero de la zona y abrió grandes expectativas para lo que se viene.

Germán Noce, técnico antoniano, satisfecho por la producción de su equipo en la gran victoria frente a Sarmiento de La Banda, el viernes pasado en el Martearena, por 3 a 1, tendría pensado apostar por el mismo once.

El Piojo Noce, consciente de todo lo que está en juego y la importancia de no volver con las manos vacías, podrá lo mejor que tiene a disposición.

Juventud tiene un difícil reto por delante, no solo porque jugará fuera de "La Linda" sino también porque chocará con un rival que lo supera por un punto en las posiciones y tiene pretensiones de clasificar a la próxima fase.

En tanto, el lobo de Chivilcoy, la fecha pasada, logró salir de alguna forma ileso, al igualar frente a Independiente (CH) 1 a 1, en condición de visitante.

Juventud Antoniana intentará aprovechar una nueva oportunidad, romper la sequía y cantar victoria en la provincia de Buenos Aires.