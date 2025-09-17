PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
20°
17 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cine
Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei
Shakira
Cine
Especial
Copa Libertadores
Lionel Messi
Cámara de Diputados de la Nación
Cámara de Diputados de la Nación
Reservas del Banco Central
Javier Milei
Shakira

DÓLAR OFICIAL

$1485.00

DÓLAR BLUE

$1490.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

River vs. Palmeiras EN VIVO, minuto a minuto: el equipo brasileño golpea de entrada y sorprende en el Monumental

Gustavo Gómez Portillo, a los 6 minutos del primer tiempo, marcó para la visita.
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 20:34
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

River ya juega ante Palmeiras en el estadio Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue sorprendido de entrada porque Gustavo Gómez Portillo, a los 6 minutos del primer tiempo, marcó para la visita.

  • Copa Libertadores
  • Cuartos de final – ida
  • River (Arg) – Palmeiras (Bra)
  • Estadio: Mas Monumental
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)
  • VAR: Juan Soto (Ven)
  • Horario: 21:30. TV: Telefe, Disney+ y Fox Sports

 

En la lista de convocados, confirmada el martes por la noche, aparecieron algunas sorpresas. Más allá de la ausencia obligada de Giuliano Galoppo por suspensión, tampoco estarán Gonzalo “Pity” Martínez, por lesión, ni Juan Cruz Meza, una alternativa en el mediocampo.

La primera incógnita radica en el esquema, ya que el “Muñeco” probó con una línea de tres defensores en el último encuentro frente a Estudiantes de La Plata, con buenos resultados, y analiza repetirla para el duelo ante Palmeiras.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD