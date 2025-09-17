River vs. Palmeiras EN VIVO, minuto a minuto: el equipo brasileño golpea de entrada y sorprende en el Monumental

River ya juega ante Palmeiras en el estadio Monumental, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo fue sorprendido de entrada porque Gustavo Gómez Portillo, a los 6 minutos del primer tiempo, marcó para la visita.

Copa Libertadores

Cuartos de final – ida

River (Arg) – Palmeiras (Bra)

Estadio: Mas Monumental

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven)

VAR: Juan Soto (Ven)

Horario: 21:30. TV: Telefe, Disney+ y Fox Sports

En la lista de convocados, confirmada el martes por la noche, aparecieron algunas sorpresas. Más allá de la ausencia obligada de Giuliano Galoppo por suspensión, tampoco estarán Gonzalo “Pity” Martínez, por lesión, ni Juan Cruz Meza, una alternativa en el mediocampo.

La primera incógnita radica en el esquema, ya que el “Muñeco” probó con una línea de tres defensores en el último encuentro frente a Estudiantes de La Plata, con buenos resultados, y analiza repetirla para el duelo ante Palmeiras.