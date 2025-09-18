El entrenador de Francia les frenó el festejo a los jugadores de Argentina en el Mundial de Vóley

Tras la victoria de Argentina por 3-2 sobre Francia en el Mundial de vóleibol en Filipinas, que le permitió avanzar a octavos de final y dejar afuera a la bicampeona olímpica, Andrea Giani, entrenador italiano de los franceses, protagonizó un momento inesperado.

El técnico se acercó al lado argentino y, con un gesto de sus manos, pareció pedirles que detuvieran su festejo, generando sorpresa entre los jugadores y repercusiones en redes sociales.

El gesto no pasó desapercibido para el plantel argentino. Luciano De Cecco y Agustín Loser lo miraron con incredulidad, mientras Giani intercambió palabras con los jugadores durante casi un minuto.

“Él creyó que fue algo contra Francia, pero le explicamos que nosotros siempre festejamos de la misma manera, así que nos escuchó y todo quedó ahí”, declaró De Cecco tras el encuentro, resaltando que la situación quedó en buenos términos.

El partido, a cinco sets, había estado marcado por tensión y provocaciones. Desde el inicio, Luciano Vicentín realizó un gesto repetido tras cada punto que incomodó a los franceses, y el árbitro incluso llamó a los capitanes para controlar las hostilidades. A pesar de ello, Argentina mantuvo su concentración y logró imponerse en el encuentro, dejando en evidencia su sólido desempeño.