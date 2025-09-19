Juan Segura, presidente de Juventud Antoniana: "Esperaba clasificar a Copa Argentina, pero la pelea sigue"

El hincha de Juventud Antoniana quería mantener la categoría, pero esa instancia fue superada con creces, y aunque hay "materias pendientes", la ilusión no se detiene.

¿Con qué puede soñar el hincha?

Mirá, yo tenía un objetivo que era clasificar a la Copa Argentina. Creo que el Federal A es una categoría que nosotros "no tenemos que mantenerla", sino que "nosotros tenemos que superarla". Mantener la categoría yo le daría una categoría superior como el Nacional B. Para mí, Juan Carlos Segura, no quiere decir que todos coincidan conmigo, ha sido un fracaso no clasificar a la Copa Argentina.

Y cómo sigue la película...

Yo esperaba clasificar a la Copa Argentina. De todas maneras la competencia sigue, nosotros vamos a seguir peleando hasta la última instancia. Todo proceso tiene etapas. En esa etapa yo quería que Juventud clasifique a la Copa Argentina. Nosotros ya habíamos superado la etapa de no pelear por el descenso. La próxima etapa era pelear por la Copa Argentina.

Ahora tenemos por delante una etapa que es a dos partidos. Queremos superar esos dos partidos. Por eso cuando hablo de decepción conmigo mismo, porque no me gusta perder ni a la rayuela.

¿Se viene un viejo conocido desde el 05/10?

El próximo objetivo es superar estos dos partidos con Boca Unidos, que viene con otra impronta. Yo confío en Juventud y confío en el cuerpo técnico.

¿Y la racha de visitante?

La vamos a romper. Confío en el cuerpo técnico y los jugadores que tenemos. Confío mucho en el grupo humano que tenemos. Y hay que romper la racha distante. El 5 de octubre hay que romper la racha. La vamos a romper.

¿Cómo se están preparando?

Digamos que Boca Unidos vienen con una levantada importante. Ellos han sacado 18 puntos en la Nonagonal. Han salido primero. Cierto que es una zona que nosotros ya la habíamos superado. Con rivales que ya hemos superado. Pero el envión anímico es distinto al envión anímico que traemos nosotros. Nosotros venimos de quedar afuera de la Copa Argentina. Venimos de quedar afuera de los cuatro clasificados por el ascenso directo. Así que el envión anímico de ellos viene de otra forma. Nosotros estamos cautos, tratando de trabajar como lo venimos haciendo y tenemos un grupo excelente entre jugadores y cuerpo técnico.

Jugadores y cuerpo técnico...

Nosotros estamos conformes, muy conformes con nuestro cuerpo técnico. Estamos conformes con nuestro equipo. Así que ya estamos en tratativa. Estamos un pasito de lograr la renovación del cuerpo técnico en su totalidad. Y ahí vamos a empezar a renovar con los jugadores que él nos diga. Yo creo que van a ser mucho más de lo que se espera. De lo que la gente espera. Van a ser muchísimo más. Porque la idea nuestra siempre fue hacer un proceso a dos años. Y todo proceso tiene que respetarse. Tanto como lo vamos a respetar al cuerpo técnico, como vamos a respetarlo a los jugadores que el cuerpo técnico quiera que se quede.