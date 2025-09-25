¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

15°
26 de Septiembre,  Salta, Centro, Argentina
Fentanilo contaminado
Copa Argentina
Sistema de Emergencias 911
Florencio Varela
Javier Milei
Torneo Regional Federal Amateur
Copa Libertadores
Tenis
Bingo de la Liga Salteña de Fútbol
Deportes

Mardones Racioppi sumó otro triunfo y ya está en semifinales del COSAT Grado 1

La tenista salteña eliminó ayer a la boliviana Emilia Antelo y hoy buscará llegar a la final del torneo en Perú.
Jueves, 25 de septiembre de 2025 22:43
En otra actuación brillante, la salteña Florencia Mardones Racioppi derrotó ayer a la boliviana Emilia Cecilia Antelo por 6-4 y 6-3, y se clasificó a las semifinales del COSAT Grado 1 Sub-16, que se disputa en el Club de Regatas Lima de la capital de Perú.

La jugadora argentina mostró temple y jerarquía para imponerse a pesar del desgaste físico acumulado. El pasado miércoles, Florencia había protagonizado un partido de tres horas frente a la segunda favorita, Rafaela Gómez Zavala, ganando en tres sets tras salvar match points. Esa misma noche, además, debió disputar el dobles, regresando a su alojamiento cerca de la una de la mañana.

A pesar de todo, se levantó temprano, entrenó y compitió nuevamente con determinación, superando a una rival que llegaba más descansada y en gran forma. Con tan solo 14 años, Mardones sigue sorprendiendo en la categoría Sub-16, en una gira internacional que reafirma su crecimiento y madurez competitiva.

Este viernes, por las semifinales del torneo, Florencia enfrentará a la peruana Vianka Carreño Quintana, quinta preclasificada, quien viene de eliminar a la argentina Martina Piccolo Nievas por 6-3 y 6-3.

En la otra semifinal, la número uno del torneo, Mariafernanda Poma Coronado (Perú), se enfrentará a la también argentina Sofía Cuoco, completando así un cuadro de altísimo nivel en Lima.

Florencia integra el equipo nacional argentino Sub-16, junto a Facundo Leiva, Juan Ignacio Bazán y María Luz Apas Ruiz, y cuenta con beca de hospitalidad otorgada por la Asociación Argentina de Tenis, cubriendo alojamiento y comida durante el evento.

La competencia forma parte de la exigente gira COSAT Grado 1, que reúne a los mejores talentos juveniles de Sudamérica. Luego de este torneo, la tenista salteña jugará el quinto Nacional de menores en nuestra ciudad desde el próximo 30 de septiembre.

