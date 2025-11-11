El "impuesto al cajero" que enojó al Presidente

El economista Emmanuel Álvarez Agis propuso crear un impuesto a la extracción de efectivo en reemplazo del Impuesto al Cheque y el presidente Javier Milei salió al cruce acusándolo de "ladrón".

El exviceministro de Economía durante el gobierno kirchnerista planteó la instauración de un nuevo tributo que grave el retiro de dinero en efectivo en busca de incentivar la formalización de la economía a través de un mayor uso de los medios de pago digitales.

Al respecto, sostuvo que "yo creo que hay que cobrar un impuesto al efectivo de manera tal que el consumidor sea el que induzca al comercio a blanquearse" explicando que se aplicaría en hasta el 10% de los montos extraídos al precisar que "voy al cajero, pongo $1.000 y salen $900".

Al profundizar la idea, el socio fundador de la consultora PxQ señaló que "el consumidor te exige pagar con medios digitales de pago, porque vos tenés un impuesto al efectivo, eso obliga al comercio a formalizarse y sobre todo premia a todas las compañías, como la mía, que tenemos todos los flujos formalizados".

Reacción

La iniciativa produjo el contundente rechazo de Milei, quien se refirió a Álvarez Agis como "Kirchnerista = ladrón" al exponer que "el que fue viceministro de economía de (Axel) Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo".

En esa línea y junto con el fragmento audiovisual de las palabras del ex funcionario, cuestionó en su cuenta de X que "jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero".

