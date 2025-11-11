Rosario de Lerma: Refuerzan el alumbrado público

En el marco del programa de repotenciación y reposición de luminarias, el municipio de Rosario de Lerma lleva adelante una serie de trabajos para mejorar el alumbrado público en distintos barrios de la zona norte. Las tareas están a cargo del personal de la Dirección de Obras y Servicios Públicos y forman parte del plan integral impulsado por la gestión del intendente Sergio Ramos.

Durante los operativos realizados en los barrios Ara San Juan, San Francisco y 2 de Mayo, se detectaron numerosas luminarias dañadas por actos de vandalismo, muchas de ellas recientemente instaladas y con menos de un año de uso.

"En los barrios 2 de Mayo y Ara San Juan vimos muchas luminarias apedreadas y destruidas a propósito; los únicos perjudicados son los vecinos", señaló el intendente Ramos, quien expresó su preocupación por el deterioro intencional de la infraestructura. También destacó que algunas de las luces vandalizadas iluminaban el Centro de Día, donde se realizan actividades para personas con discapacidad.

El jefe comunal explicó que, si bien no es posible colocar cámaras de seguridad en cada espacio público por los altos costos que ello implicaría, se trabaja de manera en el mantenimiento y mejora del alumbrado.

"Apelamos a la colaboración y responsabilidad de todos los vecinos para cuidar lo que es de todos y seguir avanzando juntos. Lamentablemente, este tipo de hechos se repiten y atentan contra el progreso de Rosario de Lerma", afirmó.