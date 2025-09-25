Salta palpita desde hoy el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo y Fitness

El próximo sábado y domingo, la Usina Cultural de Salta será escenario de los mejores atletas del fisicoculturismo y fitness, organizado por la Federación NABBA Argentina.

Cabe destacar que mañana se realizará el Campeonato Argentino y, al día siguiente, tendrá lugar el Sudamericano, con la participación de cerca de 400 atletas que competirán en los dos días y en distintas edades y niveles.

Las categorías juveniles comprenden a los competidores de 18 a 23 años, mientras que los seniors abarcan de 23 a 40 años, con divisiones por peso en culturismo y por altura en fitness y models. Además, se contará con competidores mayores de 60 años, incluyendo categorías master que muestran la amplitud y diversidad del deporte.

El campeonato promete ser un espectáculo único para Salta, con competencias para todas las edades y niveles, y con una propuesta abierta a toda la familia. Las inscripciones comenzarán el viernes 26, un día antes del inicio de las competencias, y se espera que la ciudad viva un fin de semana de alto nivel deportivo y cultural.