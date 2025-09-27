 A todo o nada: Los Pumas se enfrentan a Sudáfrica en Durban

Ambos llegan con dos triunfos y dos derrotas en su haber. El encuentro correspondiente a la quinta fecha del Rugby Championship inclinará la balanza para uno u otro en esta edición 2025 del torneo, o bien (con un empate) mantendrá las estadísticas. En Durban, este sábado, desde las 12.05 de Argentina, Los Pumas se medirán con Sudáfrica.

Tras empatar la serie contra los All Blacks, con un histórico triunfo (43-10) conseguido en Wellington, los Springboks recibirán a Argentina con el objetivo de volver a gritar campeón, tal como lo hicieron en 2024.

Pero Los Pumas, que llegan con las chances intactas y una serie igualada ante Australia, se pararán enfrente con toda la confianza basada en sus últimas actuaciones.

Con Santiago Carreras como el apertura titular (Albornoz ya está con el equipo e irá al banco), el elenco albiceleste enfrenta el gran desafío de jugar en casa de los bicampeones del mundo y reafirmar todo lo bueno que pusieron sobre la mesa en los partidos anteriores.

Además de Carreras, habrá otros tres cordobeses desde el inicio: Franco Molina, que regresa a la titularidad en la segunda línea, el octavo Joaquín Oviedo y Juan Cruz Mallía como fullback. Entre los suplentes estará Boris Wenger.

Ambos seleccionados se enfrentaron otras 38 veces, siendo el local el que lleva la delantera en el historial con 33 victorias contra cuatro de Argentina. Solo se registró un empate, en la primera edición del Rugby Championship (2012), en Mendoza.

Pero Durban es una ciudad muy especial para el sentimiento argentino. En esa ciudad, en 2015 y ante la atenta mirada de los Pumas del ‘65, el seleccionado argentino logró su primer triunfo ante los sudafricanos (37-15).

Los Pumas y los Springboks jugaron otros dos partidos en el Kings Park y en ambas ocasiones fue triunfo del seleccionado local. Los últimos dos enfrentamientos, en 2024, fueron uno para cada uno. En Santiago del Estero, se impusieron los locales, mientras que en Nelspruit, fue victoria de los campeones del mundo.

Formaciones de Sudáfrica y Los Pumas

Sudáfrica: 1. Ox Nche, 2. Malcolm Marx, 3. Thomas du Toit; 4. Eben Etzebeth, 5. Ruan Nortje; 6. Siya Kolisi, 7. Pieter-Steph du Toit, 8. Jasper Wiese; 9. Cobus Reinach, 10. Sacha Feinberg-Mngomezulu; 11. Ethan Hooker, 12. Damian de Allende, 13. Canan Moodie, 14. Cheslin Kolbe; 15. Damian Willemse.

Suplentes: 16. Jan-Hendrik Wessels, 17. Boan Venter, 18. Wilco Louw, 19. RG Snyman, 20. Kwagga Smith, 21. Morne van den Berg, 22. Manie Libbok, 23. Andre Esterhuizen.

Los Pumas: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Joel Sclavi; 4. Franco Molina, 5. Lucas Paulos; 6. Pablo Matera, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo; 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras; 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14, Rodrigo Isgró; 15. Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16. Ignacio Ruiz, 17. Boris Wenger, 18. Francisco Coria Marchetti, 19. Guido Petti, 20. Pedro Rubiolo 21. Juan Martín González, 22. Simón Benítez Cruz, 23. Tomás Albornoz.