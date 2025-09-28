VIDEO. Brasil y México empataron 2-2 en el Mundial Sub-20

En un partido intenso por el grupo C del Mundial Sub-20 en Chile, México y Brasil igualaron 2-2, con Gilberto Mora como la gran figura del encuentro.

El seleccionado mexicano sorprendió de entrada con un planteo ordenado y efectivo. Con un 4-4-1-1, Eduardo Arce apostó a Tahiel Jiménez como referencia en ataque y a Gilberto Mora con libertad total en la zona ofensiva. Esa fórmula le dio resultados rápidos: a los 10 minutos, Alexei Domínguez puso el 1-0 tras aprovechar un rebote de Otávio luego de una jugada encabezada por Jiménez y Mora.

La “Tri” dominaba y pudo ampliar la ventaja con otra acción de Mora, pero su remate salió apenas desviado. Sin embargo, Brasil reaccionó: en el minuto 19, Coutinho, del Palmeiras, sacó un potente disparo desde afuera del área y marcó el empate.

El duelo se equilibró desde entonces. México siguió dependiendo de la creatividad de Mora, que volvió a generar peligro en el cierre de la primera mitad, mientras que la “Canarinha” se afirmó con el despliegue de su mediocampista estrella.

En el complemento, el arquero Enmanuel Ochoa (Cruz Azul) sostuvo a México con una gran atajada ante Coutinho. Más tarde, Mora volvió a quedar cerca del gol con una acción individual que levantó al público. También destacó Obeid Vargas, del Seattle Sounders, con una jugada personal que casi termina en gol.

Los entrenadores movieron el banco y el partido ganó en vértigo. Brasil golpeó a los 75 minutos con una aparición de Luighi Hanri, quien aprovechó una desconcentración defensiva tras un lateral. Pero México no se rindió: cinco minutos después, Diego Ochoa conectó de cabeza un córner y selló el 2-2 definitivo.

Con este resultado, el grupo C queda abierto. Marruecos lidera la zona tras vencer a España, mientras que brasileños y mexicanos deberán definir su pase en la última jornada.