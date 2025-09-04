La IV edición del "Desafío de las Cuevas" asoma con grandes expectativas

El corazón salteño vuelve a mover montañas. El próximo 9 de noviembre se realizará la tradicional competencia de trail ranning denominada "Desafío de las Cuevas" y nuevamente será para ayudar a los pequeños de la escuela Nº 4474.

De esta manera, la IV edición se llevará a cabo en sus distancias de 6km, 12km y 21 km por los cerros del paraje del mismo nombre en la Quebrada del Toro.La finalidad principal del evento es recaudar fondos para las mejoras de la escuelita de montaña N° 4474 "Marcos Antonio Lamas", la que cuenta con 30 alumnos desde nivel inicial hasta 7°grado y en la que asisten diariamente en la modalidad de jornada completa.

Y en lo deportivo, el objetivo es que cada corredor ponga a prueba sus límites, corriendo en altura, ya que la escuela (punto de partida de los circuitos) se encuentra emplazada a 3.250 metros sobre el nivel del mar.

Cabe destacar que la comunidad originaria ya comenzó a trabajar una vez más en la organización del evento que en su edición 2024 recibió más de 150 corredores y además otros tantos que se sumaron al circuito participativo de trekking.

Además también cuenta con los mini circuitos de las categorías "kids" para darle a los niños de la comunidad y a los visitantes la posibilidad de vivir la experiencia trailera en primera persona.

Pero lo cierto es que cada participante, con su inscripción, recibirá la remera oficial, el número de dorsal y la medalla finisher, que en las ediciones anteriores fue una elaboración artesanal de padres y alumnos.

También tienen la cobertura y seguro médico indispensable para éste tipo de pruebas, como así también un reglamento de corredor donde se les da a conocer los requisitos indispensables que garanticen una participación segura.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, accediendo a la página de Sport metric. Para más información comunicarse con el 3875-736900.Asimismo, quienes deseen acercar su aporte solidario, el punto de recepción en Salta capital es "Aconcagua Indumentaria", en Adolfo Güemes 493, mientras que en Campo Quijano pueden contactarse con Miguel Angel Akd Aguilera al 3874-103547.

Las acreditaciones se llevarán a cabo el próximo 7 de noviembre, de 9 a 17 horas en Aconcagua Indumentaria.