Kevin Benavides en la previa del Dakar: "Será duro estar afuera de las motos, pero feliz de poder reinventarme"

Pasaron diez años de aquella largada simbólica en el primer Rally Dakar de Kevin Benavides. Pese a que en su historial contaba con un bicampeonato nacional de enduro y decenas de títulos, era prácticamente un desconocido en el mundo del rally raid. Sin embargo, con el número 47 en su dorsal, 26 años y debut absoluto en la carrera más exigente del mundo, subió a la rampa en Tecnópolis y se presentó. Dos semanas más tarde era la sensación de Latinoamérica: había conseguido un histórico cuarto puesto, una victoria de etapa y el mejor argentino de la historia en motos.

Hoy en Yanbu, Kevin Benavides tiene los mismos nervios, 36 años y otro debut por delante: después de haber ganado dos veces el Dakar en motos (2021 y 2023), se baja de las dos ruedas y está a punto de comenzar su etapa en la categoría challenger (que cuenta con vehículos todoterreno ligeros tipo UTV/Buggy). Las lesiones del recorrido lo llevaron a reinventarse y a desafiarse a sí mismo.

De su nuevo desafío, quedar nuevamente en la historia al pasar a ser leyenda -por sus diez ediciones competidas-, extrañar a su moto, cómo se ve al final de esta edición que comienza mañana en Arabia Saudita y las expectativas en su hermano Luciano, en esta entrevista exclusiva de El Tribuno.

¿Qué significa para vos pasar a ser leyenda por las diez ediciones del Dakar disputados y qué recordás de aquellas horas previas a tu primera edición de 2016?

Pasar a ser leyenda es un montón en el sentido de que, bueno, uno ya lleva una vida compitiendo y este va a ser mi décimo Dakar.

El día en que Kevin Benavides hacía su debut oficial en el Dakar: 2 de enero de 2016.

El 2017 lo perdí por una lesión en la previa de la carrera, sino sería ya el onceavo. Pero bueno este va a ser el décimo y que justo coincide con que va a ser mi paso a los autos, me encanta esa historia. En 2016 fue mi primera vez en motos y 2026 mi primera vez en autos.

¿Qué recuerdo? Un poco de nervios, de no conocer absolutamente nada, de tener todo lo que uno imagina que tiene un Dakar y de vivirlo así, fue todo un montón de emociones juntas en ese primer Dakar. Como todo, siempre la primera vez es el más impactante.

También estaba el sabor extra es que se hacía en Argentina, entonces también tenía como un condimento muy especial. Y haber largado desde Buenos Aires.

¿Extrañás o creés que vas a extrañar las motos? Salir entre los primeros de cada etapa y ser de los primeros en llegar al vivac...

Sí, por supuesto, creo que voy a extrañar las motos. Eso no cabe ninguna duda, de hecho, las extraño. Para mí la moto era una parte mía desde los tres años. O sea, directamente era una extensión mía y ahora no la tengo. O por lo menos no ando en moto tanto como andaba antes.

En 2023, Kevin Benavides ganó su segundo Dakar.

Ahora en competencia voy a estar mirando las motos de afuera y va a ser también duro, pero creo que también es maduración y una cuestión también de aceptación de lo que a mí me sucedió con el accidente. Estoy agradecido también de estar bien y poder reinventarme en esta nueva categoría que creo que es lo más importante. Sí, voy a extrañar salir a las mañanas temprano y llegar temprano.

El salteño dos veces ganador del Dakar en motos, prueba su auto en Arabia Saudita.

Ahora con los autos vamos a salir un poco más tarde, vamos a dormir un poquito más, pero vamos a llegar más tarde también. En realidad vamos a dormir la misma cantidad de horas, pero simplemente que en distintos horarios.

¿Qué expectativas tenés en esta nueva categoría y cómo te sentiste en las pruebas anteriores que hiciste? Y también preguntarte ¿cómo estás con las lesiones que te llevaron a dejar la moto?

La expectativa en esta nueva categoría es, como en mi primer Dakar 2016, llevar expectativas tranquilas, ir día a día.

El primer objetivo es llegar y el segundo objetivo es hacerlo de la mejor manera, lo más adelante posible. Pero creo que siendo realista, top 5 en la categoría challenger (donde hay un total de 36 pilotos) sería ya muy bueno y de ahí para adelante por supuesto. Soy competitivo y trataré de dar lo mejor de mí, pero quiero hacerlo tranquilo, sin presiones, entendiendo cómo es el auto, cómo es la categoría también.

Una de las fotos que Benavides y Sisterna se sacaron horas atrás

Aquí se corre diferente a las motos, porque las motos son un poco más físicas. Aquí está más el secreto en saber cuidar el auto. Las lesiones, por fortuna, no me dan ninguna incomodidad a la hora de manejar.

A veces creo que lo que me sucedió sí fue muy difícil, pero de que me dé la posibilidad de poder manejar sin ningún inconveniente, al final también cuando dicen que todo pasa por algo y por ahí creo que tal vez era para que pueda seguir ahora en los autos.

¿Te pones algún objetivo o realmente vas por todo o paso a paso?

No tengo ninguna duda que será paso a paso, más que nunca y día a día.

¿Cómo lo ves a tu hermano Luciano? Va a ser el primer Dakar sin competir en la misma categoría.

A Luciano lo veo muy bien, ha hecho un gran trabajo para poder recuperarse de la lesión que tuvo de la rodilla.

Kevin y Luciano Benavides antes de salir hacia Arabia Saudita.

Realmente le ha puesto mucha huevo, mucha dedicación y yo lo veo llegar muy bien. Él tiene que confiar en él y para mí puede ser un gran Dakar, trabajándolo obviamente desde el principio.

¿Irán al mismo motorhome?

No, obviamente, no vamos a compartir motorhome. Luciano creo que va a compartir motorhome con Edgar Canet. Yo comparto motorhome con Lichi Sisterna, mi copiloto. Las KTM (Luciano Benavides continúa ligado a la marca austríaca) tienen su estructura y BBR Motorsport (es el equipo con el que Kevin Benavides, se reinventó para el Rally Dakar 2026), tienen la estructura de ellos.

Calculo que vamos a estar relativamente cerca en los vivacs, pero bueno, los horarios van a ser diferentes. Voy a extrañar mucho compartir con mi hermano el motorhome, las charlas, el desayuno, todas esas cosas. Creo que de igual manera vamos a estar hablando muy seguido y poder estar ahí charlando, conversando cada uno de sus etapas.

¿Vas a recomendarle estrategias o apuntás a lo tuyo?

Por supuesto que le doy consejos y le voy seguir dando consejos: cómo veo yo que tiene que tratar de ir haciendo cada día. Y él también a mí, la verdad que Luciano me ayuda mucho también y creo que entre los dos nos retribuimos bastante, entre consejos de hermanos. Así que ahí vamos los Benavides brothers.