EN VIVO: Boroquímica empata 0 a 0 con Tucumán Central por un lugar an la final del Regional

Social Boroquímica empata sin goles frente a Tucumán Central, en el partido revancha de la semifinal de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, tras igualar 1 a 1 en el primer encuentro.

El conjunto de Campo Quijano, que cuenta con un gran apoyo de sus hinchas en el estadio Enrique Durañoña, arrancó el partido con el ímpetu necesario para buscar la victoria desde el minuto cero, pero careció de buena definición en un campo de juego que tampoco ayuda.

El trámite de la revancha se fue emparejando hasta volverse un partido muy parejo, trabado, con muchas imprecisiones.

Ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador en blanco. De continuar así, el pase a la final se definirá por penales.

Partido en desarrollo...

Transmisión en vivo de Sport Salta




