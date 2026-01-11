PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
24°
11 de Enero,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Rally Dakar 2026
Saeta
Rally Dakar 2026
Estaciones de servicio
Rally Dakar 2026
Búsqueda de personas
Turista argentino desaparecido
Mauricio Macri
Rally Dakar
Torneo Regional Federal Amateur
Rally Dakar 2026
Saeta
Rally Dakar 2026
Estaciones de servicio
Rally Dakar 2026
Búsqueda de personas
Turista argentino desaparecido
Mauricio Macri
Rally Dakar
Torneo Regional Federal Amateur

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR BLUE

$1505.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

EN VIVO: Boroquímica empata 0 a 0 con Tucumán Central por un lugar an la final del Regional

El conjunto de Campo Quijano igualó 1 a 1 en el partido de ida, en la vecina provincia.
Domingo, 11 de enero de 2026 17:54
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Social Boroquímica empata sin goles frente a Tucumán Central, en el partido revancha de la semifinal de la Región Norte del Torneo Regional Federal Amateur, tras igualar 1 a 1 en el primer encuentro.

El conjunto de Campo Quijano, que cuenta con un gran apoyo de sus hinchas en el estadio Enrique Durañoña, arrancó el partido con el ímpetu necesario para buscar la victoria desde el minuto cero, pero careció de buena definición en un campo de juego que tampoco ayuda.

El trámite de la revancha se fue emparejando hasta volverse un partido muy parejo, trabado, con muchas imprecisiones. 

Ambos equipos se fueron al entretiempo con el marcador en blanco. De continuar así, el pase a la final se definirá por penales.

Partido en desarrollo...

Transmisión en vivo de Sport Salta


 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD