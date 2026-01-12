Orán se viste de rugby con choque internacional de primer nivel

La ovalada de fiesta. Este fin de semana Orán vivirá una verdadera fiesta del rugby internacional cuando el Zenta enfrente en sus instalaciones al Seleccionado santacruceño, por el amistoso de primer nivel previo a la temporada 2026.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18 con el combinado departamental de Santa Cruz, con una serie de actividades que se iniciarán horas antes en el complejo deportivo oranense y corresponderá al choque de ida, ya que el primer equipo del Zenta visitará Bolivia el 7 de febrero para concluir la cita internacional.

Pero lo cierto es que el presidente del Zenta, Daniel López, resaltó que "el encuentro surgió de una invitación, un pedido de ellos, nosotros aceptamos luego de coordinar las posibilidades de jugar en Bolivia".

En ese sentido destacó que "mediante notas entre las uniones, tanto en la Federación Bolivia de Rugby como la Unión de Rugby de Salta, llegó la autorización para concretar el encuentro, ya que hay que viajar cumpliendo una serie de requisitos de ambos lados".

Asimismo, López aseguró que "para nosotros representa un inicio de año inmejorable, porque veníamos de un cierre de año cabizbajo y esto ha incentivado mucho al plantel superior para volver a tener rodaje en el juego".

"El plantel se reincorporó mucho antes del inicio de la pretemporada, que estaba pactada para fines de enero y han tenido que empezar a practicar el 10 de enero con buena repercusión, con más de 30 jugadores entrenando martes y jueves".

"De esta manera, luego de un exhaustivo entrenamiento del coach Maximiliano Peiró, el equipo retomó la práctica, que incluye charlas de estrategias y en donde además se programan actividades para recaudar fondos para los nuevos compromisos, que es un golpe motivacional muy importante para toda la familia del Zenta", resaltó.

Cabe recordar este partido se sumará a un rico historial de encuentros internacionales del Zenta, que incluyeron choques con combinados de Chile, Bolivia y Paraguay.

Por eso esta cita buscará volver a mostrar el potencial del club más importante del norte provincial.