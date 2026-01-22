AFA: la casa madre del fútbol argentino aceptó el pedido de amnistía

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió aceptar el pedido de amnistía, por lo que se anularon todas las sanciones de cara al inicio del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Luego de la reunión de ayer, del Comité de la Liga en Puerto Madero, más de 23 jugadores con sanciones leves podrán disfrutar del arranque del torneo que inicia hoy jueves 22.

Chiqui Tapia piensa en como evitar mayores confrontaciones.

La decisión fue comunicada a través de Boletín Número 6.809 Bis II, al que tuvo acceso El Tribuno, en el que se resolvió “disponer una amnistía de carácter general para todas las sanciones pendientes de cumplimiento al día de la fecha, correspondiente a los certámenes de la temporada 2025, con traslado a este Tribunal para su implementación”.

En dicho boletín, se aclaró que “los órganos disciplinarios basan sus decisiones, principalmente, en los estatutos, reglamentos y resoluciones de las autoridades de la AFA, correspondiendo a este tribunal instrumentar la decisión adoptada por el Consejo Directivo en el marco de sus competencias”.

Buenas noticias

Esta medida beneficia principalmente a Estudiantes de La Plata, actual campeón del fútbol argentino, ya que habían sufrido una suspensión sus jugadores que le dieron la espalda a los de Rosario Central en el pasillo en repudio al título de Campeón de Liga que inventó la AFA para premiar al “Canalla”.

El pasillo de los jugadores de Estudiantes en repudio a la AFA.

Esta es una medida que se celebra, teniendo en cuenta lo que viene siendo el accionar de la institución. La pregunta es si esta acción es el principio de un cambio de actiud del organismo.

Hay quienes creen que la presión del gobierno nacional se intensificará una vez finalizado el Mundial 2026, por lo que la AFA estaría contra las cuerdas y empezaría a rectificar sus malas decisiones.