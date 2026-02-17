Paredes no jugará en Salta: el capitán de Boca sufrió una lesión

Leandro Paredes pidió el cambio sobre el final del encuentro ante Platense y encendió las alarmas en Boca. Tras realizarse estudios médicos, se confirmó que el capitán tiene un esguince de tobillo derecho y se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes, además del cruce frente a Gimnasia de Chivilcoy por Copa Argentina en Salta.

El campeón del mundo reconoció tras el encuentro que convive con una dolencia desde hace varios partidos y remarcó su compromiso con sus compañeros: "Vengo arrastrando una molestia, es parte de esto, es parte del fútbol. Cada vez que me toque estar trataré de hacer lo mejor posible. A veces mejor, a veces peor, pero tratando de dar el máximo siempre".

Paredes le hará falta a Boca en sus próximos partidos.

Según pudo averiguar el diario El Tribuno, desde el inicio del Torneo Apertura Paredes disputó todos los compromisos condicionado por el dolor, y esa situación terminó impactando en su rendimiento. Ante Platense, en una actuación deslucida, no logró sostener el ritmo y debió dejar el campo antes del final para que le colocaran hielo en la zona.

Úbeda tendría elegido al reemplazante del capitán: Milton Delgado, quien fue el que ingresó por él en el empate ante el “Calamar”. El jugador surgido de Boca Predio sería el designado para acompañar a Santiago Ascacíbar y a Williams Alarcón. Un poco más atrás aparece la posibilidad de que ese lugar sea ocupado por Tomás Belmonte, del gusto del entrenador.

Claudio Úbeda debe encaminar a su equipo.

El Xeneize no atraviesa un buen momento y la continuidad del técnico pende de un hilo. Boca deberá afrontar un clásico y jugarse el pase en la Copa Argentina sin su mejor jugador y capitán en la cancha.

El equipo no tiene margen de error y un mal resultado en alguno de los próximos encuentros podría hacer estallar la paciencia de la hinchada.

Zeballos, la pieza clave que le falta a Boca.

Boca necesita sumar de a tres frente a Racing si quiere seguir prendido en la pelea por la punta de su zona. Además, tampoco tiene margen de error ante Gimnasia de Chivilcoy, ya que un mal resultado lo dejaría eliminado de la Copa Argentina.