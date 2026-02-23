Cavani no viene a Salta: ¿cuál es el motivo?

En medio de la crisis futbolística de Boca, se dio a conocer que Claudio Ubeda tendrá una baja de peso para el partido de este martes por la Copa Argentina en nuestra provincia. En cuestión, Edinson Cavani, que fue reprobado por la Bombonera en el clásico ante Racing, no fue incluido entre los concentrados que llegan a Salta. Luego de tres partidos ausente por lesión, Ander Herrera vuelve a estar entre los concentrados. La otra sorpresa es la inclusión de Adam Bareiro, flamante refuerzo que haría su debut como titular en el "Xeneize".

No obstante, hay un motivo para esta decisión del entrenador Xeneize. Según pudo saber el periodista Emiliano Raddi para Planeta Boca Juniors, el delantero uruguayo se quedará en el predio para trabajar el físico. En la práctica matutina, Edinson se ejercitó en el gimnasio con el objetivo de seguir recuperando sensaciones físicas.

Por este motivo, Cavani no estará a disposición de Úbeda para el partido frente al Lobo Chivilcoyense, aunque cabe aclarar que no arrastra ninguna lesión. A su vez, la fuente citada indicó que la idea es que el delantero esté disponible nuevamente para el sábado 28 de febrero, cuando Boca reciba a Gimnasia de Mendoza en La Bombonera.