Medusa Salta, ocho años de integración deportiva del LGBT+

Medusa Salta es un club deportivo inclusivo, diverso y disidente, enfocado en la comunidad LGBT+, que funciona en la ciudad de Salta, pero es referente en todo el NOA.

La entidad promueve la práctica de disciplinas como fútbol, vóley, pádel y natación, buscando la profesionalización del deporte diverso y la contención de sus participantes, organizando encuentros regionales.

En 2026, el club fundado y dirigido por Jorge Liquín, renovó su estructura para consolidarse como referentes del deporte diverso a nivel país.

Medusa Salta inició sus actividades hace ocho años, pero recién en 2022 que fue oficializado y formalizado.

Actualmente tiene cerca de 200 socios y participan en torneos locales y regionales.



Se inició con la práctica de pádel, en donde actualmente juegan en "Papagayo" y siguieron con fútbol en Gimnasia y Tiro, natación en el natatorio Juan Domingo Perón y vóley en el Sargento Suárez.

Mediante una entrevista institucional, Liquín aseguró que "Medusa es un club deportivo diverso que entiende el deporte como herramienta social, humana y colectiva, con identidad, reglas claras y proyecto a largo plazo".

Asimismo se refirió a una "nueva etapa" al resaltar que "este año decidimos pausar, ordenar y volver con mayor claridad. Crecimos mucho en estos años, participamos en torneos regionales y nacionales, presentamos el proyecto en la Feria Internacional de Turismo, fuimos parte de iniciativas como el Sello Ciudad Amigable y consolidamos presencia en Salta. Hoy el desafío no es solo existir, sino hacerlo bien".

Cambio el enfoque

Según Liquín, "el club funciona con organización, compromiso y aporte mensual para garantizar sostenibilidad. El deporte no es consumo individual: es construcción colectiva. Medusa convoca a quienes quieran formar parte de un proyecto, no solo de una actividad".

En ese sentido resaltó que el "deporte diverso no es solo orientación sexual. Es acceso, respeto, competencia sana, reglas claras y comunidad. Es ampliar derechos sin perder profesionalismo. Es generar un espacio seguro sin caer en improvisación".

Quienes deseen ser parte del club, pueden comunicarse a través de sus redes sociales: @medusasalta, @lacanchaesdetodes y @efectopositivo.ok.