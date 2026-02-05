Ranking de sueldos en la Fórmula 1: en qué lugar aparece Franco Colapinto

A medida que la Fórmula 1 entra en la recta final de la pretemporada, comienzan a aparecer datos que permiten dimensionar no solo el rendimiento deportivo esperado, sino también el peso económico que cada piloto tiene dentro del negocio global de la categoría. En ese contexto, el medio especializado RacingNews365 difundió un ranking estimado de salarios anuales de los 22 pilotos que integrarán la grilla en 2026, con cifras que vuelven a dejar en evidencia una brecha millonaria entre las grandes figuras y los recién llegados.

Entre los nombres incluidos figura el argentino Franco Colapinto, quien volverá a competir en la máxima categoría como parte de Alpine. Según el relevamiento, Colapinto percibe un salario ubicado entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada, un monto que lo posiciona en el escalón más bajo del ranking y lo equipara a otros pilotos considerados rookies dentro de la categoría.

El dato no pasa desapercibido dentro de su propia escudería. Mientras Colapinto encara su proceso de consolidación en la Fórmula 1 con un contrato acorde a su condición de joven proyecto, su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, recibe alrededor de 12 millones de dólares anuales, una cifra que refleja su trayectoria previa y su rol como piloto principal dentro del equipo.

La cima del ranking y los contratos millonarios

En el extremo opuesto del listado aparece Max Verstappen, quien lidera cómodamente el ranking con un salario estimado en 70 millones de dólares por temporada en Red Bull Racing. El neerlandés, tetracampeón mundial tras consagrarse en 2021, 2022, 2023 y 2024, encabeza la nómina sin sorpresas, consolidado como la principal figura deportiva y comercial del campeonato.

Detrás suyo se ubica Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, quien en su nueva etapa con Ferrari percibe 60 millones de dólares por año. El tercer escalón lo comparten Charles Leclerc, compañero de Hamilton en Ferrari, y George Russell en Mercedes, ambos con 34 millones de dólares anuales.

El actual campeón vigente, Lando Norris de McLaren, aparece recién en el quinto lugar con un salario cercano a los 30 millones, un dato que refuerza la idea de que los contratos no siempre reflejan de manera inmediata los resultados deportivos más recientes.

Cómo se elaboró el ranking

Desde RacingNews365 aclararon que el listado no es oficial, ya que los contratos de los pilotos suelen estar protegidos por cláusulas de confidencialidad. Las cifras publicadas surgen de entrevistas con fuentes del paddock, negociadores y personas vinculadas a las escuderías, lo que permitió construir un estimado razonable de los ingresos fijos de cada corredor.

Además, el medio remarcó que los montos no incluyen bonus por rendimiento, premios por victorias, campeonatos o puntos obtenidos, ni tampoco los ingresos provenientes de contratos personales con patrocinadores, un aspecto clave que en muchos casos incrementa de manera significativa las ganancias finales de los pilotos.

Los "Pesos Pesados" (Top 5)

El podio financiero sigue dominado por los campeones del mundo y las figuras centrales de los equipos punteros.

Piloto Escudería Salario (USD) Max Verstappen Red Bull Racing 70 M Lewis Hamilton Ferrari 60 M George Russell Mercedes 34 M Charles Leclerc Ferrari 34 M Lando Norris McLaren 30 M

Clase Media-Alta y Veteranos

Pilotos con contratos sólidos que equilibran experiencia y potencial de podio.

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 M

Oscar Piastri (McLaren): 13 M

Carlos Sainz (Williams): 13 M

Alex Albon (Williams): 12 M

Pierre Gasly (Alpine): 12 M

Lance Stroll (Aston Martin): 12 M

Nuevos Equipos y Proyectos (Cadillac / Audi / Haas)

Aquí vemos los salarios de la transición hacia la era de Audi y la entrada de Cadillac a la parrilla.

Checo Pérez (Cadillac): 8 M

Nico Hülkenberg (Audi): 7 M

Esteban Ocon (Haas): 7 M

Valtteri Bottas (Cadillac): 5 M

Jóvenes Talentos y Debutantes

El escalón de entrada para las nuevas promesas. En este grupo destaca el argentino Franco Colapinto, quien inicia su primera temporada completa con Alpine tras su paso por la academia de Williams.