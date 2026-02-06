Gimnasia y Tiro sumó a Capano

íCartón lleno! Gimnasia y Tiro agrandó la familia y cubrió el último puesto requerido por Fernando Quiroz para afrontar la nueva temporada en la Primera Nacional. Se trata de Juan Ignacio Capano, quien llegó procedente de Quilmes al club de calle Vicente López a pocos días del inicio del torneo.

El extremo derecho, de 22 años, formado en las inferiores del cervecero, se calzó la pilcha de entrenamiento y trabajó a la par de sus nuevos compañeros. El arribo de un jugador con estas características le brinda al cuerpo técnico millonario la posibilidad de tener mayores variantes.

Capano corre con cierta desventaja con el resto de sus compañeros, ta que todavía debe integrarse al grupo y luchar por ganarse un lugar en el equipo.

Con la incorporación de Juan Ignacio Capano, el albo sumó su sexto refuerzo y se retiró del mercado de pases. Los que llegaron esta temporada son: Joaquín Papaleo (arquero), Gonzalo Soto (defensor), Walter Montoya (mediocampista), Tiago Banega (volante) y Juan Rocca (extremo izquierdo).

Con el plantel completo, Teté Quiroz, técnico de Gimnasia y Tiro, trabaja de lleno para el debut en la temporada 2026 de la segunda categoría del fútbol argentino, frente a Colegiales, al que recibirá el viernes 13, en el Gigante del Norte (David Michel Torino), a partir de las 22, por la zona B.

Si bien el inicio del la Primera Nacional se puso en dudas ya que la AFA no llegó todavía a un acuerdo por los derechos televisivos, dirigentes del club albiceleste confirmaron que el torneo no será postergado una semana más como había trascendido y comenzará según está estipulado.

Cabe destacar que existe la posibilidad que la primera fecha de la Primera Nacional no sea televisada.