PUBLICIDAD

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
16°
1 de Marzo,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Conflicto en Medio Oriente
Autódromo Martín M. de Güemes
Torneo Primera Nacional 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Canal de la Yrigoyen
tensión bélica mundial
mercadería extranjera
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial
Conflicto en Medio Oriente
Autódromo Martín M. de Güemes
Torneo Primera Nacional 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Canal de la Yrigoyen
tensión bélica mundial
mercadería extranjera
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial
Conflicto en Medio Oriente
Autódromo Martín M. de Güemes
Torneo Primera Nacional 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Canal de la Yrigoyen
tensión bélica mundial
mercadería extranjera
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial
Conflicto en Medio Oriente
Autódromo Martín M. de Güemes
Torneo Primera Nacional 2026
Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
Canal de la Yrigoyen
tensión bélica mundial
mercadería extranjera
Paneles Solares
Asamblea Legislativa
tensión bélica mundial

DÓLAR OFICIAL

$1420.00

DÓLAR BLUE

$1425.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Deportes

Triunfazo de Salta Basket: le ganó el clásico a Jujuy en tiempo extra

Los infernales vencieron anoche a Jujuy Básquet por 97 a 92. El equipo de Ricardo de Cecco, jugando de visitante, forzó dos veces la prórroga y definió el partido a su favor en el segundo suplementario.
Domingo, 01 de marzo de 2026 01:18
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una victoria épica logró anoche Salta Basket al vencer en condición de visitante a Jujuy Básquet por 97 a 92 en el estadio Federación de la capital de la vecina provincia. Los infernales forzaron la prórroga en dos ocasiones y se quedaron con el triunfo en el segundo suplementario en otra noche de acción de la Conferencia Norte de La Liga Argentina de Básquet.
El conjunto de Ricardo de Cecco estaba abajo en el último cuarto del reglamentario por dos puntos, pero un doble de Tomás Botta, a cinco segundos del final, igualó las acciones 78 a 78 al completarse los períodos reglamentario.
El partido derivó en el primer tiempo extra, donde Jujuy Básquet volvió a ponerse en ventaja sobre el final de ese parcial. Sin embargo, el capitán salteño Facundo Arias igualó el tanteador en 85 puntos y llevó la definición del clásico norteño al segundo tiempo extra.
En el parcial definitivo hubo paridad en los primeros minutos, pero Salta Basket se hizo fuerte en los dos minutos finales para sacar la ventaja de cinco puntos que le dio el triunfo en casa del equipo jujeño. Ni bien la cuenta del reloj llegó a cero se produjo el gran festejo de los infernales, que se mantienen entre las principales posiciones de la conferencia.
Sahir Abdala fue el goleador de Salta Basket con 22 puntos, mientras que Chance Hunter y Tomás Botta aportaron 20 cada uno. Los infernales volverán a jugar el próximo miércoles, en el Delmi, contra Sportivo Suardi.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD