Irán podría bajarse del Mundial 2026 por la guerra en Medio Oriente: los escenarios y cómo podría beneficiar a Bolivia 

La participación de Irán en el Mundial 2026 quedó en el centro de la escena luego de que autoridades del país pusieran en duda la presencia del seleccionado asiático en el torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La incertidumbre surgió a partir de las declaraciones del ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, quien sostuvo que el contexto bélico en Medio Oriente podría impedir que el equipo compita en la Copa del Mundo.

“Desde que este Gobierno corrupto asesinó a nuestro líder, no tenemos condiciones para participar en el Mundial”, expresó el funcionario, en referencia a la escalada militar que atraviesa la región.

Quién podría ocupar el lugar de Irán

Ante un eventual retiro, la FIFA debería definir cómo cubrir la plaza vacante. De acuerdo con el reglamento del organismo, lo más probable es que el cupo se mantenga dentro de la misma confederación, en este caso la asiática.

En ese escenario, Irak aparece como el principal candidato para ocupar el lugar de Irán, ya que fue uno de los equipos que quedó mejor ubicado en el proceso clasificatorio de Asia.

La posibilidad de que Irak reciba el cupo directo al Mundial generó rápidamente repercusiones en el repechaje intercontinental, instancia que define dos plazas adicionales para el torneo.

Cómo impactaría en el repechaje rumbo al Mundial

Actualmente Irak forma parte del repechaje intercontinental, donde seis selecciones compiten por dos lugares en el Mundial 2026.

En ese torneo eliminatorio, Bolivia debe enfrentarse primero con Surinam. El ganador de ese partido debía medirse posteriormente con Irak por uno de los boletos al Mundial.

Si Irak finalmente obtiene el cupo directo tras una eventual baja de Irán, dejaría vacante su lugar en el repechaje. En ese caso, la FIFA podría convocar a otra selección asiática, como Emiratos Árabes Unidos, para completar el cuadro.

El escenario que podría favorecer a Bolivia

En ese contexto, el camino de Bolivia podría modificarse parcialmente. La selección sudamericana debería seguir ganándole primero a Surinam para avanzar en el repechaje.

Sin embargo, el rival en la instancia decisiva ya no sería Irak, considerado uno de los equipos más fuertes de esa fase, sino otra selección asiática que podría surgir del mismo proceso clasificatorio.

Por ahora todo dependerá de la decisión final que adopte Irán y de cómo resuelva la FIFA la eventual redistribución de los cupos. Mientras tanto, el posible efecto dominó ya genera expectativas entre las selecciones que buscan un lugar en el Mundial 2026.

Los distintos escenarios si se baja Irán del Mundial

Escenario 1: Reemplazo dentro de Asia (el más probable)

Si Irán renuncia a su plaza, la FIFA podría otorgarle el cupo directo a otra selección de la Confederación Asiática. Irak aparece como el principal candidato por su posición en las eliminatorias. En ese caso, Irak iría directamente al Mundial.

Escenario 2: Cambio en el repechaje intercontinental

Si Irak clasifica directo al Mundial, quedaría vacante su lugar en el repechaje. La FIFA podría convocar a otro equipo asiático, como Emiratos Árabes Unidos, para ocupar ese lugar y mantener el equilibrio entre confederaciones.

Escenario 3: El camino de Bolivia se modifica

Actualmente Bolivia debe enfrentar a Surinam en el repechaje. El ganador de ese partido debía jugar luego contra Irak. Si Irak va directo al Mundial, Bolivia seguiría enfrentando a Surinam, pero el rival posterior sería otra selección asiática.

Escenario 4: Bolivia tendría un rival diferente

En ese caso, la selección boliviana no se mediría con Irak, considerado uno de los rivales más fuertes del repechaje. El rival podría ser Emiratos Árabes Unidos u otro equipo asiático designado por la FIFA.

Escenario 5: Clasificación directa (el menos probable)

Existe una posibilidad menor de que la FIFA reorganice el repechaje y otorgue el cupo directamente al ganador de Bolivia-Surinam. Sin embargo, este escenario es poco probable porque el organismo suele mantener la estructura del torneo.