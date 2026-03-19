Copa Sudamericana 2026: así quedaron los grupos y çrivales de River Plate, Racing Club y San Lorenzo 

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La Copa Sudamericana 2026 ya tiene su fase de grupos confirmada. La Conmebol realizó el sorteo en Luque, Paraguay, y quedaron conformadas las ocho zonas con los 32 equipos que competirán en el segundo torneo más importante del continente.

La fase comenzará en la semana del 7 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo, en un calendario ajustado por el Mundial. Los líderes de cada grupo avanzarán directamente a octavos, mientras que los segundos jugarán un repechaje.

Los rivales de River Plate en su regreso

Uno de los focos principales está en River Plate, que vuelve a disputar la Sudamericana tras 12 años. El equipo dirigido por Eduardo Coudet será cabeza de serie del Grupo H.

El Millonario enfrentará a:

Red Bull Bragantino (Brasil)

Blooming (Bolivia)

Carabobo (Venezuela)

River, campeón en 2014, aparece como uno de los candidatos en esta edición.

Racing y un grupo con cruce especial

Racing integra el Grupo E y tendrá un desafío exigente. La Academia, dirigida por Gustavo Costas, compartirá zona con:

Caracas (Venezuela)

Independiente (Bolivia)

Botafogo (Brasil)

El cruce con el conjunto brasileño reeditará la final de la Recopa Sudamericana 2024, lo que suma un condimento extra al grupo.

San Lorenzo se mide con el Santos de Neymar

San Lorenzo quedó en el Grupo D y tendrá un duelo destacado frente al Santos de Neymar. El Ciclón completará su zona con:

Deportivo Cuenca (Ecuador)

Recoleta (Paraguay)

Se trata de uno de los grupos más atractivos por la presencia del conjunto brasileño.

Todos los grupos de la Copa Sudamericana 2026

Así quedaron conformadas las zonas:

GRUPO A: América de Cali (Colombia), Tigre (Argentina), Macará (Ecuador), Alianza Atlético (Perú).

GRUPO B: Atlético Mineiro (Brasil), Cienciano (Perú), Academia Puerto Cabello (Venezuela), Juventud (Uruguay).

GRUPO C: San Pablo (Brasil), Millonarios (Colombia), Boston River (Uruguay), O´Higgins (Chile).

GRUPO D: Santos (Brasil), San Lorenzo (Argentina), Deportivo Cuenca (Ecuador), Recoleta (Paraguay).

GRUPO E: Racing (Argentina), Caracas (Venezuela), Independiente (Bolivia), Botafogo (Brasil).

GRUPO F: Gremio (Brasil), Palestino (Chile), Montevideo City Torque (Uruguay), Deportivo Riestra (Argentina).

GRUPO G: Olimpia (Paraguay), Vasco Da Gama (Brasil), Audax Italiano (Chile), Barracas Central (Argentina).

GRUPO H: River Plate (Argentina), Red Bull Bragantino (Brasil), Blooming (Bolivia), Carabobo (Venezuela).

Equipos argentinos y debutantes

Además de River, Racing y San Lorenzo, también participarán Tigre, Deportivo Riestra y Barracas Central. Estos últimos dos equipos tendrán su primera experiencia internacional, lo que marca un hecho histórico para ambos clubes.

Cómo se juega y cuándo es la final

El torneo mantendrá el formato de final única, que en esta edición se disputará el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

El campeón defensor es Lanús, que viene de consagrarse en la edición anterior tras vencer por penales a Atlético Mineiro. Con los grupos definidos, la Sudamericana 2026 ya está en marcha y promete una competencia de alto nivel.

TODOS LOS CAMPEONES DE LA COPA SUDAMERICANA

2025 - Lanús

2024 - Racing

2023 - Liga Deportiva Universitaria de Quito

2022 - Independiente del Valle

2021 - Athletico Paranaense

2020 - Defensa y Justicia

2019 - Independiente del Valle

2018 - Athletico Paranaense

2017 - Independiente

2016 - Chapecoense

2015 - Santa Fe

2014 - River Plate

2013 - Lanús

2012 - São Paulo

2011 - Universidad de Chile

2010 - Independiente

2009 - LDU Quito

2008 - Internacional

2007 - Arsenal de Sarandí

2006 - Pachuca

2005 - Boca Juniors

2004 - Boca Juniors

2003 - Cienciano

2002 - San Lorenzo