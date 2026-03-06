Colapinto terminó 18° en la segunda práctica del GP de Australia de la F1 y fue superado por Gasly

Más allá de la ilusión que despertaba saltar a la pista con un renovado monoplaza, el Gran Premio de Australia abrió la temporada de Fórmula 1 con un panorama complejo para Alpine, que no logró acercarse a los puestos competitivos en las primeras prácticas libres del fin de semana. En ese contexto, Franco Colapinto cerró la segunda en el 18° puesto, mientras que Pierre Gasly finalizó dos escalones por delante.

En la primera sesión del día, el piloto argentino había superado a su compañero al ubicarse 16°, mientras que el francés terminó 18°, con una diferencia cercana a las siete décimas entre ambos. Sin embargo, los roles se invirtieron en la FP2 y el europeo quedó mejor posicionado dentro del equipo.

Antes del primer cuarto de hora en el circuito de Albert Park, la dirección de carrera anunció una investigación al pilarense por “conducción innecesariamente lenta” tras un momento tenso con Lewis Hamilton. Según se pudo ver en la TV, un inconveniente mecánico en el A526 obligó al argentino a reducir la velocidad justo cuando el Ferrari se aproximaba por la recta principal y por poco se lamentó un accidente.

A lo largo de la sesión, Colapinto se mostró lejos del ritmo de punta en Melbourne y hasta sufrió un bloqueo que casi termina en despiste, aunque logró controlar el auto y continuar. En los minutos finales los Alpine quedaron relegados, con Gasly 16° y el argentino 18°, ambos a más de dos segundos de la cima.

La segunda práctica terminó con Oscar Piastri como el más veloz gracias a un tiempo de 1:19.729, en una sesión donde Ferrari había arrancado fuerte con Charles Leclerc y Lewis Hamilton al frente. Incluso, Mercedes cerró el podio con Kimi Antonelli y George Russell, claro reflejo de la paridad entre las escuderías.