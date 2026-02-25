"No hay ningún riesgo para jugar el Mundial en Jalisco", dijo la presidenta de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró ayer que están dadas "todas las garantías" para la realización del Mundial 2026 en Jalisco, estado que albergará a cuatro partidos del torneo, tras la ola de violencia que se desató el domingo con el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

"Todas las garantías", respondió escuetamente la mandataria a una consulta por la situación de Jalisco, cuya capital, Guadalajara, será sede de cuatro encuentros de la cita mundialista, incluyendo uno, el 18 de junio, entre la selección de México y su par de Corea del Sur, por el grupo A

Ante una pregunta sobre la seguridad de los turistas, Sheinbaum afirmó que "no hay ningún riesgo", sin dar más detalles sobre la logística para el torneo, reportó CNN y accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La mandataria aseguró también que el lunes bajó la cantidad de incidentes, un día después de que fuerzas especiales del gobierno mexicano localizaran y abatieran al capo del CJNG, y dijo que espera que en esta jornada "se normalice toda la actividad". Para ello, destacó que hay más presencia de las fuerzas de seguridad en Jalisco y algunas zonas de Michoacán.

Autoridades de Jalisco han informado que esperan recibir a cerca de 3 millones de turistas durante el Mundial, que comenzará en junio. Estos son los partidos que se disputarán en Jalisco durante el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026:

11 de junio: Corea del Sur vs. ganador de la repesca europea.

18 de junio: México vs. Corea del Sur.

23 de junio: Colombia vs. ganador de la repesca intercontinental.

26 de junio: Uruguay vs. España.

Esta es la tercera oportunidad en la que México será sede mundialista, tras haber recibido las ediciones de 1970 y 1986.

Las sedes

En tanto, el gobernador del Estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró ayer que no hay riesgos de que México pierda ninguna de las tres sedes de la Copa Mundial 2026 como consecuencia de la violencia desatada en el país. "Hay mucha información falsa; algunos medios la han tomado, pero la propia presidenta Claudia Sheimbaum lo acaba de anunciar: no hay absolutamente ningún riesgo para México de perder ninguna de las tres sedes del Mundial", dijo Lemus a los medios mexicanos.

Lemus explicó que hubo un encuentro con las oficinas de la FIFA en México y el organismo rector del fútbol en el mundo no tiene ninguna intención de quitar la sede a México, que organizará cinco partidos en el Estadio Azteca, cuatro en Guadalajara y cuatro en Monterrey.

"El próximo sábado la FIFA presentará el trofeo del Mundial en el Estadio Akron de Guadalajara; están confirmados los dos partidos del repechaje en marzo y los cuatro del Mundial, que serán en Guadalajara. Además, el 3 de marzo tendremos un juego de las leyendas del Real Madrid contra las del Barcelona.