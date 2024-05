Almodóvar empieza a rodar su primer filme en inglés

Pedro Almodóvar, aclamado director español, emprendió la filmación de "La habitación de al lado" en emblemáticos lugares de Nueva York, desde la librería Rizzoli hasta el histórico puente de Queensboro. Será su primer largometraje en inglés, tras sus cortometrajes "La voz humana" (2020) y "Extraña forma de vida" (2023). La película promete ser una narrativa envolvente sobre la complejidad de las relaciones humanas, protagonizada por Julianne Moore y Tilda Swinton.

La habitación de al lado" se despliega alrededor de una madre, interpretada por Swinton, una reportera de guerra y su hija, cuya relación es turbulenta debido a malentendidos y resentimientos. Interrumpiendo esta dinámica, se encuentra el personaje de Moore, una novelista que se convierte en la confidente de los secretos y amarguras de ambas.

Ciudad cinematográfica

"En New York se hace cine y se va al cine", dijo el productor Agustín Almodóvar, destacando la escena cinematográfica de la ciudad. Lo dijo durante su visita al Film Forum, en Greenwich Village, donde vieron "El mal no existe" (2023), de Ryûsuke Hamaguchi. La elección de Nueva York no es casual, ya que la ciudad ha sido cuna de icónicas producciones y ofrece una atmósfera inigualable para la complejidad que Almodóvar busca retratar.

Julianne Moore y Tilda Swinton acompañan a Pedro Almodóvar en el proyecto.

La librería Rizzoli, reubicada en el edificio Saint James desde 2015, y el puente de Queensboro, eternizado por Woody Allen en "Manhattan", son algunos de los sitios seleccionados para este proyecto. Curiosamente, en una de las locaciones, un pueblo en las afueras de Nueva York, se capturó una toma donde John Turturro aparece junto a Almodóvar, sugiriendo la inclusión de otros renombrados actores en el elenco.

Mientras la producción avanza bajo la dirección de Almodóvar, las expectativas crecen sobre cómo "La habitación de al lado" contribuirá al ya distinguido legado del director. Con su habilidad para entrelazar historias de emociones crudas con estética visualmente impactante, este largometraje promete ser una adición significativa a su obra.

"Crueldad de las guerras"

"La película hablará de la crueldad sin límites de las guerras, de los modos tan distintos en que las dos escritoras se acercan y escriben sobre la realidad", revelan desde El Deseo, la productora detrás del largometraje. Este comentario anticipa una exploración profunda de la condición humana y el poder del storytelling, tanto en la pantalla como en la página.

Aunque el director incursionó en el pasado en proyectos anglosajones, esta será su primera experiencia inmersa completamente en el idioma.

Anteriormente, estuvo trabajado en una adaptación del libro "Manual para mujeres de la limpieza" con la producción de Cate Blanchett y un posible protagónico de Yalitza Aparicio. La ambiciosa idea que planeaba filmarse con locaciones en varios países finalmente no se concretó. "Fue una decisión muy dolorosa para mí. La emoción me cegó, pero ya no me siento capaz de realizar esta película por completo", confesó a Deadline en 2022.

Mientras Nueva York sirve como el lienzo para este proyecto, la comunidad internacional del cine está pendiente. La filmación de "La habitación de al lado" no solo representa un hito en la carrera de Pedro Almodóvar, sino que también subraya la relevancia continua de Nueva York como una fuente de inspiración artística.