Reponen la multipremiada "Arrabalera... por amor a Tita"

Al cumplirse el centésimo vigésimo aniversario del nacimiento de Tita Merello (el 11 de octubre de 1904 en San Telmo, Buenos Aires) regresa el musical que más lauros cosechó en la historia de los Premios Victoria. Estrenado en 2019 "Arrabalera… por amor a Tita", que obtuvo 11 galardones en 2020, sube a escena mañana y el sábado, a las 21.30, y el domingo, a las 19.30, en el Salón Auditórium (avda. Belgrano 1349).

De acuerdo con Rafael Monti, autor del texto original y a cargo de la musicalización, puesta en escena y dirección de la pieza teatral, en este proyecto buscó hacerle un reconocimiento al más grande mito femenino del tango, el cine y el teatro argentino: Tita Merello. Así plasmó la vida, amores, carrera, repertorio musical más conocido y conflictos de ella.

En diálogo con este medio indicó qué la había seducido del personaje para haber emprendido una obra sobre ella. Así, expresó que en estos tiempo de empoderamiento de las mujeres, bajo una mirada retrospectiva se puede evaluar que ella fue una de las primeras actrices atrevidas y "que se llevaba el mundo por delante en su vida artística y personal. Llena de soledad, penurias, amores no correspondidos".

Entre los hitos de esta mujer citó que ella había participado de la primera película hablada del cine nacional "Tango" (1933, de Luis José Moglia Barth) y que filmó ya teniendo más de 80 años "Las barras bravas" (1985, dirigida por Enrique Carreras). "Ella recorrió mucha historia nacional como la Revolución del 55, con sus gustos políticos y con los problemas que tuvo que resolver por ser mujer en las décadas del 30 y 40 en adelante", indicó.

Por eso, precisó que la obra está pensada para el público que admira a la estrella y al que generacionalmente no la conoce y la descubre. Monti, por ejemplo, se topó con esta figura algunas veces. "A mí desde muy chiquito me gustó el cine nacional, por lo que siempre la tuve presente. Aunque no tuve la oportunidad de verla sobre un escenario, sí de cruzármela por la calle porque ella vivía en sus últimos años en un departamento cercano adonde quedaba el colegio privado donde cursé la primaria y la secundaria en Buenos Aires. Me la he cruzado por la calle llevando abrazado a su perro Corbata. Nunca pude mantener ningún diálogo con ella porque era chico, pero la recuerdo por su fuerte personalidad. Después de más grande la pude seguir en la televisión. Hay una generación -o más de una- que no la conocen y era la intención de difundirla con este espectáculo. Y a los que ya la conocen que la revivan, la homenajeen y la disfruten. Es un mito de la escena nacional como Carlos Gardel, Enrique Santos Discépolo o Jorge Luis Borges", precisó.

Luego anticipó que "Arrabalera… por amor a Tita" es una mezcla de ficción y testimonios, a partir de una investigación documental, que conforma la historia profesional y personal de la protagonista. También que la concepción escenográfica, de vestuario y visual recrea los años treinta, cuarenta y cincuenta hasta los setenta u ochenta, con la idea de un "flash-back", jugando momentos diferentes en tiempo y lugar.

Actúan Fernanda González (Tita), Delia Pantaleón (La Merello) y Luz María Larraux (Ella). Con Guillermo Enrique Castro (Director/ Enrique Santos Discépolo), Danny Veleizán (Luis Sandrini), Jorge Siles (Muchacho/ Claquetista/ Acomodador/ Periodista), René Jorge Rodríguez (Director 2/ Domingo Soriano) y Miqueas López (Presentador/ Isidro). Participa el ballet "Ro-jo Tango".

Por último,Monti afirmó que entiende esta obra como una forma de participar de la construcción de nuestra memoria y recordó cómo había sido una empresa ingente sacar adelante esa obra en pandemia.

"Yo ya había escrito apariciones del personaje para otras obras mías, aunque no musicales. Tuve que volver a ver todas sus películas, leer todo lo que se había escrito sobre ella y escuchar los reportajes que había dado en vida. Era un desafío por donde uno lo mire", concluyó.

Las entradas

La entrada general para la obra vale $4000 y hay una promoción para comprar tres ingresos por $10000. Los tickets ya están disponibles en www.auditoriumsalta. com.