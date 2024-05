Vuelve el espectáculo "Mily Ibarra canta a María Elena Walsh"

El 29 de mayo, a las 10.30, se repone "Mírenme, soy feliz" en la Usina Cultural (España y Juramento), un espectáculo destinado a jardines de infantes y primer ciclo. Actúan Mily Ibarra junto a los músicos Claudio Ledesma (percusión), Javier Barrionuevo (piano y coros) y Andrés Daldoss (guitarra). Contrataciones: (387) 5822353.

El título del show se desprende de la primera estrofa de la "Canción del jardinero", de Walsh: "Mírenme, soy feliz/ entre las hojas que cantan/ cuando atraviesa el jardín/ el viento en monopatín (…)" y para Mily este tema cobija simpleza y riqueza a la vez. "Una en lo melódico y la otra en la palabra poética, que hace referencia a los sueños y esperanzas. Al cantarla se pueden poner en juego muchas cuestiones de la vida humana, la educación, el arte y la política", sintetizó. Luego analizó que en estas líneas del tema: "cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí" hay encerrado un mundo utópico y el anhelo de que sea más justo y lleno de oportunidades. "También es un poco la canción de las educadoras del nivel inicial 'porque atraviesa el jardín el viento en monopatín'. La interpreté, la leí muchas veces en mis talleres para la formación, durante muchos años, y siempre me pareció que tenía algo para el nivel inicial", señaló Milagro, también profesora de Nivel Inicial. Sin embargo, el tiempo desgasta las capas superficiales que les habíamos dado a los significados y es entonces cuando volvemos a contemplarlos como por primera vez. "En lo personal, cuando este año hicimos una selección de canciones sobre la obra de Walsh, significó para mí una nueva búsqueda 'La canción del jardinero'", acotó Mily.

Mily Ibarra en su espectáculo para las infancias.

Fue entonces cuando esta letra le invadió el fuero íntimo. "Me gusta pensarla en relación con cuestiones cercanas mías… 'porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz', porque en las pequeñas cosas somos felices: en los abrazos de los amigos verdaderos, de los compañeros que nos enseñan y en el calor de la infancia con la que diariamente me encuentro intentando dar lo mejor", analizó.

¿Y qué la hace feliz a Mily? "Los momentos que me hacen feliz son aquellos cuando puedo ser yo auténticamente, cuando la mirada del otro está alejada de prejuicios. Soy plenamente feliz cuando mi arte llega al público y se puede compartir. Es una cuestión muy seria -aunque no lo parezca- lo importante y necesario que es el humor, que ha sido un salvavidas para mí. El humor y el juego", concluyó.