Pablo Echarri aseguró que el acto de Milei fue "una payasada"

Pablo Echarri habló con la señal de noticias C5N antes de la presentación del libro de Javier Milei en el Luna Park y calificó al evento como "una payasada".

"Tiene todo su derecho de hacer una presentación de un libro. Es un hecho cultural que puede llegar a ser relevante para un sector determinado de la población, seguidores de él, más allá de las dificultades concretas que ha tenido y tiene respecto a las denuncias de plagio, que son concretas y fueron probadas, pero es un hecho cultural", aseguró el actor.

"Lo que creo sí que es un error profundísimo de muchos de La Libertad Avanza, que están diciendo y sabiendo que es un tiro en el pie y un error no forzado de los muchos que viene llevando adelante el presidente. El último fue atacando cruelmente al presidente español y generando un conflicto diplomático sin precedentes en la Argentina", agregó.

"A mí me parece una payasada, lo voy a decir objetivamente. Yo hablo con amigos míos que lo han votado y ven con muy malos ojos la presentación del presidente ante un país derrumbado", opinó.

"En un contexto de más del 50% de pobreza y provincias que ya se vienen movilizando en el sector estatal de manera muy peligrosa, es una mecha que se enciende y va a ser muy difícil de parar. Contraponer esta presentación del libro con una presentación musical en el medio me parece verdaderamente peligroso, no hace otra cosa más que caldear los ánimos de la gente. No quiero alarmar a la gente pero no veo un resultado positivo a todo esto. Creo que va camino hacia un precipicio, hacia un derrumbe personal que va a ser el derrumbe de todos. Lo de esta noche va a ser un hecho muy negativo en su imagen presidencial", concluyó Pablo Echarri, minutos antes de la presentación de Milei.