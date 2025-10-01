¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

teatro
ataques de Hamas
elecciones de octubre
Municipalidad de Salta
Abuso sexual
Siniestros viales en Orán
Educación en Salta
teatro
semana del torrontés de altura 2025
Espectáculos

Corazón de robot, una propuesta teatral que pone al juego en el centro de la escena

Una invitación a disfrutar de esta obra original de Emilia López Abramovich, con la dirección de Rosy Toledo, y el debut en la actuación del niño Simón Aguirre.
Miércoles, 01 de octubre de 2025 09:00
Corazón de robot es una obra de teatro que invita a grandes y a chicos a sumergirse en el juego y dejarse llevar por él. Es una propuesta teatral, lo cual ya incluye dentro de su código al juego, y en esta oportunidad también lo toma como tema central. Es en verdad un elogio al juego tomado muy en serio por su fuerza fundadora y creativa, como el mismo hecho artístico. En la época que vivimos, donde los estímulos de pantallas sobreabundan, Corazón de robot abre una ventana diferente, donde la fantasía puede darle rienda suelta a los sueños para que se hagan realidad.      

Se trata de una obra original de Emilia López Abramovich, con la dirección de la talentosa Rosy Toledo, y la actuación brillante de Simón Aguirre (Benja), un niño de 8 años seleccionado en un casting, quién atraviesa su primera experiencia sobre las tablas; y el actor Enzo Barboza (el juguete que cobra vida). También cuenta esta obra, que forma parte de las realizaciones de Teatro Independiente El Ukumar, con música en escena a cargo de Sebastián Aguirre; y el diseño de arte y sonido, en manos de Yeye Carbajal. 

La obra se estrenará este sábado 4 de octubre, a las19 horas, en Museo de Bellas Artes Lola Mora, en Avenida Belgrano 992 de la ciudad de Salta. Como las localidades se agotaron para el estreno, ya preparan una segunda y tercera función el domingo 5 de octubre, a las 17 y 19 horas, respectivamente, también en el Museo Lola Mora. 

Parece que Corazón de robot será una historia que no defraudará las expectativas. Retrata la fuerza del vínculo entre un niño, Benja; y Rob, su robot de peluche, quienes comparten muchas aventuras, sueños, ilusiones, enojos, decepciones y sorpresas. Porque no todo es divertido y entretenido en el juego, claro. Y esto es porque allí desembocan todas las emociones: lo que siente, piensa, recibe, intuye, observa, experimenta. Benja y Rob son muy compinches, se ríen y divierten juntos. Pero un día algo pasa. Algo se quiebra en este vínculo. Es la misma dinámica lúdica la que se encargará de darle un lugar a lo inesperado. 

Se trata de jugar a ser otro, a asumir un rol y explorar diferentes identidades, algo que los niños hacen naturalmente en sus juegos y que se desarrolla en esta obra de teatro, generando un espacio para expresar emociones, probar nuevas formas de comunicarse y, sobre todo, para pasarlo muy bien. ¿Se animan a entrar en el mundo de Benja y Rob?  

