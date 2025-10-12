VIDEOS: las mejores canciones del siglo según Rolling Stone y cuáles son de América Latina

La revista Rolling Stone recopiló 25 años de éxitos que considera "clásicos" de todo el mapa musical y de todos los rincones del planeta. La lista de las mejores canciones de nuestro siglo abarca 250 temas, pero la icónica publicación de cultura popular avisa que el número podría ampliarse.

A fin de cuentas, el siglo XXI no ha hecho más que empezar, y si algo ha demostrado es que los cambios han sido constantes. Del CD al iPod pasando por Napster y MySpace y la era brillante de Spotify. "Vivimos en una época en la que tu próxima canción favorita podría provenir de cualquier lugar. Ese es el espíritu detrás de nuestra lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI hasta la fecha", dice la publicación.

"Algunas de estas canciones son éxitos universales, otras son clásicos de culto influyentes. Pero esta lista se propone capturar toda la gloria caótica de la música del siglo XXI, canción por canción", añaden.

Los temas elegidos podrán gustar más o menos pero provienen de todas partes. Solo en el Top Ten, encontramos bandas de Estocolmo, de Nashville y de los bares sórdidos de punk-rock de Nueva York. Estas canciones abarcan desde Seúl a España y San Juan, desde Las Vegas a Veracruz y Versalles, desde Nigeria a México y Colombia. Hay reguetón, K-pop, drill y crunk, country, afrobeats, emo y sierreño.

Este es el top de las canciones elegidas exclusivamente por su "brillantez musical y originalidad", advierte la revista para alejar el debate de alguna de sus provocativas elecciones.

1. Get Ur Freak On de Missy Elliott

Melissa Arnette Elliott conocida como Missy Elliott, es una rapera, cantante, productora y compositora estadounidense. En 2001 lanzó lo que es para Rolling Stone la mejor canción en lo que va de siglo. Después de esta canción, "nada volvió a ser igual".

El tema incorpora elementos del bhangra, un estilo musical y de danza originario del Punjab en la India, mientras que el riff principal -una frase corta y repetitiva- es interpretado en un instrumento tradicional llamado tumbi. "Aunque han pasado más de dos décadas desde que el tema compuesto junto a Timbaland saliera al aire, Get Ur Freak On "sigue sonando a futuro: todo lo vibrante, inventivo y genial del pop del siglo XXI está aquí", dice la revista.

Ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Rap Solista en 2002.

2. Maps de Yeah Yeah Yeahs

El trío neoyorquino de art-punk Yeah Yeah Yeahs es un referente de autenticidad en la música alternativa y la canción -de 2003- elegida por la revista tiene una historia de amor fallido detrás.

Es una balada sobre el amor a distancia entre Karen O y Angus Andrew, líder de la banda Liars. Sin que haya sido nunca confirmado, se rumorea que el título Maps significa My Angus Please Stay (Mi Angus, por favor quédate).

Karen O y Angus Andrew comenzaron su relación en el 2000 y llegaron incluso a vivir juntos entre Brooklyn y Nueva Jersey. La pareja tuvo que lidiar con la dificultad de las giras, ya que ambos eran músicos con agendas muy demandantes y pasaban mucho tiempo separados.

Pero rompieron en 2003. Durante la grabación del video musical, Karen O lloró de verdad cuando Angus Andrew llegó tarde al rodaje.

3. Crazy in Love de Beyoncé con Jay Z

"Desde el momento en que esos primeros trompos abren la canción, queda claro que Crazy in Love es más que un sencillo: fue una advertencia al resto del mundo del pop de que Beyoncé, la estrella solista, había llegado oficialmente", escriben los criticos musicales del magazine. Un himno alegre y pegadizo destinado a "la grandeza desde el principio" que combina géneros como R&B, pop, hip hop, soul y funk.

La letra habla sobre una obsesión amorosa intensa que lleva a actuar fuera de lo normal. Ganó el Grammy a Mejor Canción R&B y Mejor Colaboración de Rap/Sung en 2004.

¿Y en qué puestos quedaron los artistas latinos?

11. "Safaera" de Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell & Randy

Un reguetón típico con el conjunto de elementos rítmicos, vocales y culturales que se esperan del estilo.

Listo para perrear con su aviso a los padres sobre contenido explícito en la portada gracias a trozos como "Tu tienes un culo cabrón, cualquier cosa que te pongas rompe la carretera… Muévelo! Muévelo!" y "Me chupa la lollipop, solita se arrodilla, hey".

La canción se ha descrito como un "Frankenstein del perreo": contiene más de 10 cambios de ritmo y beat, fusionando trap, reggaetón, dembow y hasta referencias a hip hop de los 90.

Ñengo Flow, con su voz rasposa, cierra la canción.

Lo que dice Rolling Stone: "con su tema 'Safaera', el músico puertorriqueño fue aún más allá, consolidándose como el máximo innovador de la música latina". "Aquí, porro en mano, Bad Bunny marca el comienzo de la nueva generación musical ávida de fiesta con una hazaña artística que gira a través de décadas de referencias", añade la revista.

Bad Bunny aparece de nuevo en esta lista en el puesto 81 con su canción "Baile inolvidable", que estrenó este 2025.

14. "Gasolina" de Daddy Yankee y Eddie Dee

No nos quedamos cortos al decir que "Gasolina" es un fenómeno cultural perdurable que marcó un antes y un después en la música latina.

Fue escrita por Daddy Yankee y Eddie Dee, y producida por Luny Tunes. Se grabó en 2002, pero se lanzó oficialmente en 2004, como parte del álbum "Barrio Fino".

La canción es un himno del reguetón, surgido en el underground, que ayudó a popularizar este género musical globalmente y a posicionarlo en el mainstream. Ha trascendido fronteras y generaciones, siendo un clásico imprescindible del género y con ella su autor.

"Gasolina" trataba sobre ser joven y festejar hasta que el cuerpo se rinda.

La línea vocal de Daddy era rápida y furiosa, pero también fue la producción de Luny Tunes la que hizo historia con esa línea de sintetizador en tono menor, pesada y caricaturesca, que suena como una mezcla de un Clavinet y una mbira africana.

56. "La Tortura" de Shakira con Alejandro Sanz

Hay que avanzar hasta el puesto 56 para encontrar al siguiente latino de la lista. Es nada menos que la colombiana Shakira pero no en soledad. Comparte ránking con el español Alejandro Sanz en una canción que combina pop latino, reguetón, y música electrónica, con toques de flamenco y percusiones caribeñas.

Este tema de 2005 narra un diálogo entre una mujer que no perdona una traición y un hombre que intenta justificarla. Es una mezcla de pasión, arrepentimiento y poder emocional.

La frase "No sólo de pan vive el hombre" del estribillo alude a una cita bíblica (Mateo 4:4), un detalle poco habitual en una canción pop bailable.

"La improbable pareja irradiaba una energía y química infinitas que se grabaron a fuego en "La Tortura", un acalorado tira y afloja entre un amante harto y su ex infiel que todavía está lleno de provocación y anhelo", dice Rolling Stone.

Alcanzó el número 1 en más de 20 países, incluyendo EE.UU. (Billboard Hot Latin Songs), y fue uno de los sencillos más vendidos del año 2005. Algunos dirán que consolidó a Shakira como estrella global bilingüe.

Y estos son otros latinos en la lista:

64. Peso Pluma y Eslabón Armado - "Ella Baila Sola"

77. Rosalía - "Malamente (Cap.1: Augurio)"

81. Bad Bunny - "Baile inolvidable"

109. Karol G and Nicki Minaj - "Tusa"

111. Calle 13 - "Querido FBI"

113. Natalia Lafourcade - "Hasta La Raíz"

130. Selena Gomez - Hands to Myself

134. Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Beiber - "Despacito"

146. Ivy Queen - "Quiero Bailar"

245. Tego Calderón - "Pa' Que Retozen"

234. J Balvin and Willy William - "Mi Gente"