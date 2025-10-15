Noelia Pompa se sinceró sobre el amor: “Soy fogosa, lo doy todo”

Noelia Pompa abrió su corazón durante un streaming y habló sin filtros sobre el amor, la intimidad y su actual relación con un español llamado David con quien está en pareja desde hace siete años.

La bailarina, que vive desde hace un tiempo en Europa, confesó: “Soy fogosa en el amor, lo doy todo. Estoy en pareja con un español hace siete años”.

Noelia destacó que con el paso del tiempo aprendió a vivir el amor de otra manera, más madura y equilibrada: “Yo necesito algo más para estar con alguien, más ahora que estoy más grande. Respeto muchísimo mi intimidad y la de él”.

Además, se refirió a los desafíos que enfrentó cuando comenzó la relación y al modo en que la exposición mediática afectó su confianza: “Cuando empecé, la verdad que no me iba muy bien, pero creo que tenía que ver conmigo, con que yo no estaba segura. Tenía miedo de que me usaran como fantasía”.

Pompa reveló que, a lo largo de su carrera, recibió comentarios que la hicieron dudar de las intenciones de algunas personas: “Me han dicho mucho que era su fetichismo”.

Sin embargo, aclaró que eso no afectó su autoestima ni su forma de vivir el deseo: “Igual siempre me valoré bastante al compartir mi intimidad. Fue así antes y ahora también”.

Con su naturalidad característica, Noelia logró tocar temas que rara vez aborda en público: la exposición, la aceptación y el lugar del cuerpo en el amor.