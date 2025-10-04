VIDEO. “Salta es especial para mí”: Patricia Sosa y una conexión que emociona

En una charla íntima y exclusiva vía zoom con El Tribuno, la reconocida cantante Patricia Sosa anticipó su llegada a Salta con el espectáculo Alquimia, que presentará el próximo 10 de octubre en el Teatro del Huerto. Durante la entrevista, habló sobre su nuevo disco de duetos, su vínculo con el público, su compromiso social y cómo vive esta etapa de su carrera con sensibilidad y autenticidad.

¿Cómo te estás preparando para este regreso a Salta?

Estoy feliz. Vengo de una gira de más de dos meses por distintas provincias y cuando me dijeron que tocaba el norte del país, me encantó. Salta es un lugar precioso, y tengo recuerdos muy lindos de mi infancia viajando con mis padres. El repertorio está pensado para disfrutar, para conectar y para emocionar.

¿Qué significa para vos Alquimia?

Alquimia es el nombre del nuevo disco que acabo de sacar. Es un trabajo muy distinto a lo que venía haciendo porque nunca había grabado un disco a dúo y este fue completamente de duetos, con canciones que fueron número uno en Latinoamérica entre 1995 y 2005. Hay temas de Luis Fonsi, Maná, Franco de Vita, Juan Luis Guerra... una belleza. El nombre lo puso mi productor, Oscar Mediavilla, porque es una transformación: tomamos algo muy conocido y lo volvimos a traer, con una nueva energía.

¿Y cómo fue trabajar a distancia con artistas como Manuel Mijares?

Con Manuel fue muy especial. Ya habíamos cantado juntos en los 90, pero esta vez fue distinto. Él en México, yo en Argentina, todo por videollamadas, grabando por separado. No es lo que estoy acostumbrada, porque para mí un dúo es guitarra, mate, charla, encuentro. Pero tuve que adaptarme, y salió un disco bellísimo. Luego nos reencontramos en Estados Unidos, compartimos unos días, y aunque no cantamos nada, hablamos muchísimo. Nos conectamos desde otro lugar.

¿Qué pueden esperar los salteños de este show en vivo?

Una experiencia emocional. No solo presento canciones del disco nuevo, también están todos mis clásicos. La gente se va a encontrar con esa Patricia Sosa que canta con el corazón. Yo me canto para mí, desde lo que siento, y eso genera una conexión profunda con el público. A veces lloro, me emociono, me pongo eufórica, y la gente lo vive conmigo. Se forma algo muy fuerte, muy humano.

¿Cómo vivís esa conexión con el público?

Es como una cofradía que se arma en ese momento. Una unión invisible pero poderosa. Siempre digo que nos une un hilo dorado que va directo al plexo, más que al oído. Yo no quiero que sea solo un recital. Quiero que la gente se lleve algo más: un recuerdo, una emoción, una pregunta, una semilla. Que durante esas dos horas se olviden de todo lo que los preocupa y se dejen atravesar por la música.

Más allá de la música, siempre estuviste vinculada a causas sociales. ¿Seguís con ese compromiso?

Tuve una fundación desde 2008 hasta 2018. Hoy ya no estoy al frente porque no me da el cuerpo, pero sigo apoyando muchas causas. Le dejé todo a los médicos marplatenses que siguen con los móviles sanitarios en el impenetrable chaqueño. Aprendí que el asistencialismo no alcanza. Hay que dar educación, salud, herramientas. Hoy colaboro desde otro lugar, poniendo mi voz, acompañando. No me puedo quedar al margen.

¿En qué etapa de tu carrera sentís que estás hoy?

Estoy bien, tranquila, disfrutando del día a día. No tengo grandes sueños, pero siempre llegan sorpresas hermosas. Estoy grabando un disco nuevo con canciones propias. Vivo abierta a lo que venga, con ilusión, aunque a veces también con cierta guardia. Tengo una canción que se llama Déjate querer, porque creo que nos está costando eso: dejarnos cuidar, dejarnos amar. Hay que trabajar para abrirse al otro.

¿Por qué la gente no se puede perder este show en Salta?

Porque tengo muchas ganas de verlos, de compartir con ustedes, de generar un espacio de encuentro. Porque hace mucho no voy a tocar a Salta y para mí es muy especial. Porque la música puede transformar, aliviar, abrazar. Los espero el 10 de octubre para crear una noche mágica juntos. Vamos a cantar, emocionarnos, reírnos y llevarnos algo más que canciones.

Información del show

Patricia Sosa presenta su gira “Alquimia”

10 de octubre – 21:30 hs

Teatro del Huerto – Salta Capital

Entradas a la venta en: norteticket.com

También disponibles en los locales de Sucrédito y Atípiko.