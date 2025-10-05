¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Policiales

Secuestraron más de 200 kilos de carne no apta para el consumo en Tartagal

El procedimiento se realizó anoche en Tartagal, con el apoyo visual del Centro de Videovigilancia. Dos personas fueron infraccionadas. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Domingo, 05 de octubre de 2025 13:36
La Policía Rural y Ambiental de Tartagal infraccionó a dos personas, por la tenencia y comercialización de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.

La intervención inicio tras visualizar por las cámaras del Centro de Videovigilancia el desplazamiento de una camioneta con producto cárnico sin las correspondientes medidas sanitarias y posterior ingreso a una carnicería.

En ese contexto, secuestraron y decomisaron más de 200 kilos de carne vacuna de un local del macrocentro de la ciudad.

Intervinieron la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.

