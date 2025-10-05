¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
34°
5 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Cartonazo
mundial sub 20 de chile
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba
feria emprende sur
Fórmula 1
Infracciones de tránsito
Cartonazo
mundial sub 20 de chile
Mundial Sub 20
Mundial Sub 20
Temporal en Córdoba
feria emprende sur
Fórmula 1
Infracciones de tránsito

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Salta

Secuestraron 233 vehículos y labraron casi 5 mil actas de infracción durante septiembre en Salta

Las principales causas fueron la falta de documentación y alcoholemia positiva, entre otras infracciones a la normativa vigente.
Domingo, 05 de octubre de 2025 15:31
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Durante el mes de septiembre, 233 vehículos fueron secuestrados en la ciudad de Salta como consecuencia de distintas infracciones de tránsito, mientras que se labraron 4932 actas en operativos desplegados en puntos estratégicos de la capital. Entre las causas más frecuentes se encuentran la falta de documentación y la conducción bajo efectos del alcohol.

Notas Relacionadas

Según indicaron las autoridades, estas acciones forman parte de un plan integral de seguridad vial que busca reducir la siniestralidad en los sectores más críticos de la ciudad y garantizar la protección tanto de conductores como de peatones.

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad precisó que los operativos continuarán realizándose de manera sorpresiva en distintos sectores de la capital, reforzando la fiscalización y el cumplimiento de las normativas vigentes.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD