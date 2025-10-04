¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
23°
4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

pesca ilegal
José Luis Espert
Franco Colapinto
feria del libro de Salta
Argentina
moda verano 2026
Violencia en Orán
pesca ilegal
pesca ilegal
José Luis Espert
Franco Colapinto
feria del libro de Salta
Argentina
moda verano 2026
Violencia en Orán
pesca ilegal

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1440.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Violencia en Orán

VIDEO Orán: Un agente de Tránsito golpeó a un motociclista en pleno control vehicular y generó indignación vecinal

Un nuevo episodio de violencia se registró en Avenida Diego Calvisi, en la zona sur de Orán, cuando un agente de Tránsito municipal agredió físicamente a un motociclista que se negó a entregar su vehículo. El hecho fue filmado por vecinos y generó una ola de críticas contra el personal de control.
Sabado, 04 de octubre de 2025 09:29
Un agente de tránsito oranense se tomó a golpe de puños con un motociclista.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

La noche del viernes en Orán volvió a estar marcada por la tensión entre agentes de Tránsito y vecinos. Esta vez, la situación se descontroló durante un operativo en la Avenida Diego Calvisi, cuando un inspector municipal terminó agrediendo con un golpe de puño a un motociclista que se resistía a que su rodado fuera secuestrado.

Según testigos, el conductor de la motocicleta fue detenido por el personal de Tránsito que realizaba controles de rutina en la zona. Sin embargo, ante la negativa del hombre de entregar su vehículo, uno de los agentes perdió el control y le propinó una trompada en el rostro, hecho que quedó grabado por varios vecinos que presenciaron la escena.

 

Las imágenes, enviadas a nuestra redacción, muestran el momento exacto de la agresión y la posterior intervención de otros agentes que intentaron calmar la situación. Los presentes denunciaron que el procedimiento fue violento y desmedido, y que los inspectores actuaron sin ningún tipo de protocolo ni capacitación para resolver conflictos en la vía pública.

 “Vergüenza total por parte de la gente que puso el Municipio para hacer controles, no tienen educación ni preparación para salir a la calle. Son una patota más”, expresó indignado un vecino en redes sociales, donde los videos comenzaron a viralizarse.

Este nuevo incidente reaviva la polémica en torno al accionar del personal de Tránsito de Orán, que ya había sido cuestionado en anteriores operativos por excesos y malos tratos hacia los ciudadanos.

Hasta el momento, las autoridades municipales no emitieron un comunicado oficial sobre el hecho, pero se espera que en las próximas horas intervenga el área de Control y Seguridad Vial para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones al agente involucrado.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD