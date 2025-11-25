Mujer adicta robó a otra la cartera y las zapatillas

Personal policial logró dar alcance en la mañana de ayer a una mujer que minutos antes había protagonizado un audaz robo a otra mujer, en plena calle, donde -supuestamente- a base de amenazas le había sustraído la cartera y un par de zapatillas de color blanco, entre otro bienes.

La víctima, también una joven humilde, pidió auxilio a los transeúntes y tras alertar a la policía y con los datos aportados por la mujer, la fuerza pública comenzó a buscar a la violenta ladrona por las calles de la zona de villa Mónica, villa Mitre y El Manjón.

Minutos después la patrulla realizó la intervención sobre una sospechosa. La misma -quien al parecer tiene problemas serios de adicción a las drogas- se realizó en horas de la mañana de ayer sobre avenida Italia y Guayaquil.

Allí se detuvo a una joven mujer y tras la requisa se recuperaron los elementos sustraídos previamente a la víctima a varias cuadras de ese lugar.

La detención de la asaltante la realizaron efectivos del Departamento de Seguridad Urbana, quienes rastrearon y detuvieron a la mujer que habría sustraído pertenencias a una peatón.

La mujer quedó detenida tras la denuncia de su víctima a quien se le restituyó las pertenencias secuestradas en el procedimiento.

Durante la detención se recuperó una cartera con varios elementos. La joven fue puesta a disposición de la fiscalía actuante. Los actos delictivos callejeros como los robos y aprietes son una constante en los barrios periféricos y tienen un común denominador: la crisis de abstinencia de los adictos que deambulan a toda hora.