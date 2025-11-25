PUBLICIDAD

25 de Noviembre,  Salta, Centro, Argentina
ADP SALTA
A.Sal.Box
Club San Antonio
Autos de Colección
escenario judicial
Legisladores salteños
saencismo
Ministerio de Defensa
Salta

Capacitan en IA a los mayores de 50 años

Para anotarse, la gente puede ingresar a este link: goo.su/eKlYCP
Martes, 25 de noviembre de 2025 01:45
Martín Güemes.
La Secretaría de Modernización del Estado, a cargo del secretario Martín Güemes, invita a participar de la capacitación gratuita, virtual y asincrónica "EsencIA", destinada a personas mayores de 50 años. La propuesta busca promover la inclusión digital y la participación activa de esta población en una sociedad cada vez más transformada por la tecnología.

La cursada ya se encuentra disponible en la plataforma web y las inscripciones deben realizarse a través del enlace https://www.tfaforms.com/5153972

La modalidad asincrónica significa que cada participante puede realizar la capacitación a su propio ritmo, en los horarios que le resulten más convenientes accediendo a los contenidos en línea sin necesidad de conectarse en un horario fijo.

La formación, impulsada por Eidos Global y Google, ofrece 10 horas de contenidos sobre inteligencia artificial, big data, pensamiento computacional y el uso ético de las herramientas digitales. La cursada ya se encuentra disponible en la plataforma web y finalizará el 30 de noviembre.

 

 

