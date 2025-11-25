La secuestraron y la abandonaron en un acantilado

Una mujer de 28 años fue rescatada al borde de un acantilado en la costa de la provincia de Santa Cruz tras denunciar que había sido secuestrada por dos hombres que, según su testimonio, intentaron tirarla al mar.

La víctima fue hallada maniatada y semiinconsciente el domingo alrededor de las 19, a un costado del camino que conduce a la Cueva de los Leones, en las playas de Puerto Deseado.

Por el momento no se tiene como definido cuál habría sido el móvil de la maniobra criminal que finalmente fue abortada, pero tiene que ver el tema drogas, dijeron fuentes.

De acuerdo con su relato ante la policía, dos horas antes caminaba cerca de la cancha del club Deseado Juniors, sobre la calle 25 de Mayo, cuando un auto blanco se detuvo y los ocupantes la subieron por la fuerza. Luego le ataron las manos y la trasladaron unos tres kilómetros hasta los acantilados de la zona norte de la ciudad. Allí la habrían abandonado tras intentar arrojarla al mar.

La mujer recibió asistencia de paramédicos y fue trasladada al Hospital Distrital, donde le realizaron estudios de control. Se encuentra fuera de peligro y bajo contención psicológica.

Por el momento no hay detenidos ni identificados. Según informó TN, los investigadores analizan la hipótesis de un posible ajuste de cuentas relacionado con una deuda por drogas que tendría la pareja de la víctima con narcotraficantes.

El Departamento de Investigación del Delito Organizado Norte trabaja en la revisión de cámaras de seguridad ubicadas en la zona donde habría ocurrido el secuestro y en los posibles recorridos del vehículo utilizado.