Un hombre murió apuñalado en una calle del barrio Santa Cecilia

Un hombre de 34 años murió tras ser atacado con un arma blanca en plena vía pública, en la zona sudeste de Salta capital. La Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas avanza con la reconstrucción del hecho. Hay un detenido que se presentó de manera espontánea en una comisaría y dio una versión de los hechos.

Las circunstancias, el móvil del crimen y la mecánica del feroz ataque con arma blanca son motivo de investigación.

La víctima fue apuñalada en la ingle y el corazón por un individuo apodado "Chulo". Se dijo que logró caminar una cuadra antes de caer al suelo, mientras todos lo abandonaban.

El ataque se originó cuando el tal "Chulo" se enojó con un grupo de muchachos -conocidos de él- y atacó a uno de ellos. Tras ello, el criminal huyó pero horas después se entregó a la policía tras autolesionarse. Aseguró que apuñaló en defensa propia.

La tragedia devastó una familia con tres hijos menores. Se dijo que la madre de la víctima clamó por ayuda a la policía, pero finalmente ellos llevaron a su hijo herido al centro de salud, donde recibió oxígeno antes de ser trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció tras una intervención quirúrgica.

El ataque se produjo en una calle del barrio Santa Cecilia que se comunica con San Ignacio. El hombre agonizaba en la vía pública, ensangrentado y la escena fue advertida por vecinos y cercanos a él.

Minutos después, efectivos policiales y personal de salud confirmaron el ataque pero la víctima, de 34 años, ya había sido trasladada de urgencia al hospital San Bernardo.

El caso quedó en manos del fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, quien inició una investigación exhaustiva para determinar cómo y por qué ocurrió el ataque mortal y si hubo testigos o cómplices en el mismo.

Hasta el momento, las circunstancias en las que se produjo la agresión continúan bajo análisis, ya que no hubo testigos directos -supuestamente- que pudieran aportar una versión clara del inicio del conflicto.

Se investigan también si el homicidio o el agresor en fuga quedaron registrados en alguna cámara publica o privada.

Apenas reportado el hecho, el fiscal dispuso la intervención del personal de Criminalística de la Policía, que realizó peritajes en el lugar donde fue encontrado el hombre, relevó indicios y tomó registros fotográficos de la escena. Además, ordenó el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se llevará adelante la autopsia, fundamental para establecer con precisión la mecánica del ataque y el tipo de arma utilizada.

En paralelo, efectivos de la Unidad de Investigación UGAP avanzaron con distintas tareas de campo, lo que permitió individualizar a un sospechoso vinculado al hecho. Según confirmaron fuentes judiciales, el hombre se presentó de manera espontánea ayer lunes en una dependencia policial, con una versión de los hechos y quedó detenido.

El fiscal López Soto señaló que la audiencia de imputación se realizará en las próximas horas y que continúan en curso una serie de medidas complementarias para esclarecer el móvil del ataque, determinar si existía un vínculo previo entre víctima y agresor, y reunir todos los elementos probatorios.

Mientras tanto, el barrio permanece conmocionado por un hecho que vuelve a encender las alarmas sobre los episodios violentos ocurridos en distintos sectores de la zona sudeste.