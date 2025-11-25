Le revocaron la prisión condicional a un maltratador animal por incumplir reglas y terminó detenido

Rodrigo Moisés Bonemann, que había sido condenado a prisión condicional por un hecho de crueldad contra un animal y amenazas, fue detenido este martes luego de que la Justicia le revocara el beneficio por incumplimiento reiterado de las reglas de conducta que debía respetar para mantenerse en libertad.

El hombre fue bcondenado en septiembre de 2019 a tres años de prisión en suspenso por los delitos de crueldad animal y amenazas con arma, en perjuicio de una vecina que lo denunció por un violento episodio ocurrido en el loteo San Benjamín, sobre ruta 26.

La jueza Norma Beatriz Vera, vocal de la Sala IV del Tribunal de Juicio, resolvió dejar sin efecto la prisión condicional debido a que el acusado incumplió varias de las obligaciones impuestas en su sentencia, entre ellas fijar domicilio, someterse a control judicial, realizar tratamiento psicológico y cumplir tareas comunitarias o, en su defecto, pagar una contribución mensual a la Dirección General de Protección Animal.

Cuáles eran las exigencias de la Justicia

Según consta en el expediente, Bonemann debía presentarse periódicamente ante el tribunal, informar su lugar de residencia, mantenerse bajo supervisión del Programa de Inserción Social y cumplir con un tratamiento psicológico, presentando constancias cada 30 días. Además, le habían impuesto tareas de mantenimiento en dependencias municipales vinculadas a la protección animal.

Posteriormente, su defensa solicitó modificar esa última obligación y reemplazarla por un aporte económico mensual durante un año a la Dirección General de Protección Animal. Sin embargo, tampoco cumplió con ese compromiso.

Medidas que no cumplió

En noviembre de 2022, una notificación enviada a su domicilio fue devuelta con la información de que ya no residía en el lugar y que una nueva inquilina ocupaba la vivienda desde hacía al menos seis meses. De esta manera, quedó acreditado que se había mudado sin avisar, una falta considerada grave al desconocerse su paradero.

Además, no presentó comprobantes del tratamiento psicológico ni de los aportes económicos comprometidos. Ante esta situación, en febrero de 2023, la jueza ordenó la revocatoria de la prisión condicional y la ejecución efectiva de la pena, sin computar el tiempo que permaneció en libertad.

Durante el fin de semana, Bonemann fue demorado por personal policial y este martes se concretó su detención formal por orden judicial.

El caso por el que fue condenado

La condena original se originó por un hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2018, cuando el imputado golpeó violentamente con un machete a un perro, provocándole graves lesiones en la columna y médula espinal. Una vecino que presenció la agresión intentó detenerlo y luego denunció haber sido amenazada por el acusado.