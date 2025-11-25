VIDEO. A 15 años del crimen, homenajearon en San Lorenzo a las turistas francesas y a las víctimas de violencia de género

En la quebrada de San Lorenzo se llevó a cabo este martes un homenaje en memoria de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, las dos jóvenes turistas francesas asesinadas en 2011, y de todas las víctimas de violencia de género.

El acto se realizó en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, una fecha instaurada el 25 de noviembre por la Asamblea General de las Naciones Unidas para visibilizar y concientizar sobre la violencia ejercida contra las mujeres en todo el mundo.

El gobernador Gustavo Sáenz participó del homenaje junto al embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal. También estuvieron presentes el intendente de San Lorenzo, Manuel Saravia, y la secretaria de Gobierno municipal, Paula Benavides.

El Tribuno estuvo en el lugar y pudo registrar un clima marcado por el respeto, la emoción y el reclamo de justicia, con la participación de autoridades, referentes institucionales y vecinos de la zona que se acercaron para acompañar el momento.

El embajador Nadal destacó la importancia de seguir avanzando en el esclarecimiento del crimen y valoró la conformación de un nuevo equipo de investigación en la causa, al considerar que aún existen aspectos que deben ser aclarados y responsabilidades que determinar.

En el lugar también se recordó que el padre de Cassandre, Jean Michel Bouvier, no pudo estar presente por motivos de salud, aunque hizo llegar su acompañamiento al homenaje.