Un enorme camión enganchó el cableado aéreo y tiró un poste en la rotonda de acceso a Valdivia

Alrededor de las 8.10 de la mañana, un enorme camión que circulaba por la avenida Gaucho Méndez, conocida como camino a San Agustín, protagonizó un peligroso episodio al enganchar el tendido eléctrico y de comunicaciones que cruza la rotonda de acceso a barrio Finca Valdivia.

Según las primeras informaciones, el pesado vehículo trasladaba una casilla o tráiler de gran altura que, al pasar por el sector, impactó contra el cableado público. La fuerza del tirón fue tal que derribó un poste, el cual quedó colgando peligrosamente sobre el canal que atraviesa la zona.

Se trataría de un camión Volvo con semirremolque plataforma cargado una casilla o tráiler que, según algunos vecinos, podría haber sobrepasado la altura máxima

El hecho generó momentos de preocupación entre los automovilistas y vecinos, ya que el poste quedó parcialmente suspendido, representando un riesgo tanto para quienes circulaban por el lugar como para los peatones.

Inmediatamente se registraron demoras y complicaciones en el tránsito sobre ese tramo de la ruta provincial 21 y la rotonda de Valdivia, que también da acceso Limache y San Carlos, una de las vías más transitadas de la zona. Personal de Tránsito y efectivos policiales trabajaron en el lugar para ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes.

Por el momento se espera la llegada de operarios de la empresa de energía eléctrica y de Telecomunicaciones para retirar el poste y normalizar el servicio, ya que algunos sectores podrían verse afectados por cortes de luz o de señal.

Vecinos de Finca Valdivia reclamaron mayor control sobre el tránsito de camiones de gran porte en ese sector, considerando que no es la primera vez que se registran este tipo de incidentes.